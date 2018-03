Nomine | Roventini M5S | premiare merito | Gentiloni non decida solo

meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Roma, 28 mar. (AdnKronos) – “Una società sana premia il, rimuove le disuguaglianze, punisce i disonesti ed investe sui propri talenti, sull’istruzione e sull’innovazione. Nei prossimi mesi ci sarà da affrontare ed indirizzare il futuro di tante società partecipate pubbliche: competenza, trasparenza, ed onestà saranno le nostre stelle polari per raggiungere l’obiettivo di una nuova crescita sostenibile ed inclusiva, guidata dall’innovazione e dallo sviluppo tecnologico”. Lo mette in chiaro, sul blog delle Stelle, Andrea, candidato ministro dell’economia del M5S. “Si tratta di più di 60 aziende partecipate pubbliche, che complessivamente hanno un fatturato superiore a 120 miliardi di euro, e che impiegano 105 mila dipendenti”, ricorda. “Lenon sono un’occasione per fare tabula rasa ...