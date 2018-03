Nomine | Roventini | M5S | | premiare merito | Gentiloni non decida solo | 2

Nomine : Roventini - M5S - - premiare merito - Gentiloni non decida solo : Lo mette in chiaro, sul blog delle Stelle, Andrea Roventini , candidato ministro dell'economia del M5S. 'Si tratta di più di 60 aziende partecipate pubbliche, che complessivamente hanno un fatturato ...

Nomine : Roventini - M5S - - premiare merito - Gentiloni non decida solo - 4 - : ... 'Le Nomine riguarderanno anche i vertici della Sogei ricorda ancora Roventini società che presta servizi informatici per la pubblica amministrazione, in particolare per il ministero dell'Economia e ...