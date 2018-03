Noi | spazzini dei grattacieli mai in quota senza crema solare

ilgiornale

: RT @lascherillo: 24Km. fatti all'alba. Ormai mi conoscono gli spazzini della strada, quelli della nettezza urbana e il barista che apre il… - Testament73 : RT @lascherillo: 24Km. fatti all'alba. Ormai mi conoscono gli spazzini della strada, quelli della nettezza urbana e il barista che apre il… - lascherillo : 24Km. fatti all'alba. Ormai mi conoscono gli spazzini della strada, quelli della nettezza urbana e il barista che a… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Se ne stanno là, appesi a 36 piani di altezza e ogni tanto pensano che Milano vista dall'alto non è affatto male: il rumore è ovattato, l'aria più leggera, con lo sguardo ci si può spingere oltre la coltre di smog e arrivare fino alle montagne. Una panoramica in esclusiva di cui non si stancheranno mai.Loro sono gli Spiderman dei, la squadra di arrampicatori professionisti che pulisce le vetrate delle torri più alte d'Italia. Quelle romane dove, da dentro gli uffici, gli impiegati li salutano e appendono Post-it con la scritta "Buon lavoro" e quelle milanesi, dove i dipendenti si prodigano in selfie con loro al di là del vetro o, in qualche caso, chiudono le tende per non essere disturbati. Insomma, lassù non ci si annoia, anzi. E guai a dire a uno dei "ragni" deiche c'è da pulire un normalissimo palazzo di sei piani: quella è una noia mortale, non c'è ...