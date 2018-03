No al reddito di cittadinanza | prime crepe nella sintonia tra Lega e

IL CASO/ I 300 milioni che danno una mano al reddito di cittadinanza : Il Piano per gli interventi e i servizi sociali contro la povertà può rappresentare una sorta di base di partenza per il reddito di cittadinanza promesso da M5s. GIANCAMILLO PALMERINI(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 06:07:00 GMT)PENSIONI/ Reversibilità, i numeri e gli interventi possibili, di G. CazzolaSINDACATI E POLITICA/ Così Cgil, Cisl e Uil possono "svoltare" (insieme al Governo), di G. Sabella

Grillo vuole il reddito di cittadinanza universale in Italia - ma M5S risponde che “non è possibile” : Replicando a Beppe Grillo, il deputato pentastellato Alfonso Bonafede ha dichiarato che l'introduzione del "reddito di cittadinanza universale" al momento è impossibile, ma che "il reddito di cittadinanza si farà". Il deputato dem Anzaldi ha pesantemente attaccato il M5S sul punto, ma il reddito di cittadinanza universale di Grillo e quello proposto dai grillini in campagna elettorale sono due misure diverse.Continua a leggere

M5s - Bonafede : “Di Maio premier o nessun governo”/ Fraccaro “sì reddito cittadinanza - avanti solo con Salvini” : Governo M5s: Bonafede, "Di Maio premier o nessun esecutivo". reddito di cittadinanza sì, bocciato "reddito nascita" di Grillo. Fraccaro rilancia, "parliamo solo con Salvini, no Berlusconi"(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 15:10:00 GMT)

Governo M5s-Lega - Airola : “Difficile - distanze e numeri risicati”. Morra : “Bene Salvini su reddito cittadinanza” : “E’ positiva l’apertura di Salvini sul reddito di cittadinanza”. Nicola Morra del M5s, che in passato criticò la Lega, ora apprezza ciò che il leader della Lega ha fatto sulla misura principe del M5S in ottica Governo. Ma il senatore Alberto Airola resta comunque scettico che il cambio di opinione di Matteo Salvini sia utile per aprire la strada ad una convergenza sui temi che porti alla nascita di un Governo M5s-Lega: ...

reddito cittadinanza : Boccia - dobbiamo stare attenti a conti pubblici (2) : (AdnKronos) – Il problema non sono le cifre ma sempre dove trovare le risorse. “Questo – dice Boccia – sarebbe il caso di chiarirlo, perché tra l’Iva che non dovrebbe essere aumentata, che ammonta a circa 12 miliardi, il Reddito di cittadinanza, che secondo i calcoli dello stesso Movimento 5 Stelle vale 15 miliardi, e la flat tax, se le mettiamo insieme sono cose importantissime ma dove si prendono le risorse per ...

Pensioni info al 25 marzo su BCE - donne - Manovra 2011 e reddito di cittadinanza Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 25 marzo 2018 vedono confermare quanto anticipato negli scorsi giorni in merito al monito sui conti pubblici e sulle ipotesi di flessibilita' previdenziale in arrivo dalla BCE. Nel frattempo la CGIL esprime un commento riguardante la rottura che si è verificata con la legge Fornero [Video], oltre alla propria perplessita' sull'istituzione di un reddito di cittadinanza. Nel CODS si rimarca invece la ...

"Di Maio premier e reddito di cittadinanza. O nessuno governo". Alfonso Bonafede (M5S) fissa i paletti : "Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato premier, non eletto dai cittadini determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica". A dirlo su Radio 24 a 24 Mattino è Alfonso Bonafede (M5S), sottolineando che "a queste elezioni i cittadini hanno partecipato con entusiasmo e, quindi, va data una risposta e questa risposta secondo noi non può prescindere dalla presenza di Luigi Di Maio come candidato premier". Alla ...

reddito di cittadinanza - il presidente di Confindustria Boccia : “Non si sa da quali risorse - attenzione al deficit” : “Reddito di cittadinanza? Le cifre ci sono ma non si sa dove andranno a prendere le risorse. Sono cose importantissime, ma dobbiamo stare attenti a non sfondare il deficit, perché significa debito pubblico. E andare a chiedere di fare più debito non mi sembra un capolavoro per l’Italia”. Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, presente stamani alla nuova sede Sorgenia di Milano. “Problemi con la Russia? ...

“reddito di cittadinanza? Prima 50mila assunti”. Centri per l’impiego senza risorse e banche dati : Decine di migliaia di dipendenti pubblici da assumere. Qualche migliaio da riqualificare. E una struttura informativa centralizzata da mettere in piedi quasi da zero, così come il “fascicolo personale elettronico del cittadino”. Il tutto da negoziare con le Regioni, che mantengono competenze concorrenti con quelle dello Stato in materia di tutela del lavoro. L’ostacolo maggiore sulla strada dell’attuazione del reddito di ...

reddito di cittadinanza - asse M5S-Lega/ Salvini apre a Di Maio : “Governo? Ora cominceremo a parlarne” : Reddito di cittadinanza, che fine ha fatto la proposta M5s? L'accordo tra Salvini e Di Maio, le trame di Governo e i dubbi di Berlusconi. Giorgetti lancia Reddito di avviamento al lavoro(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 21:31:00 GMT)

Salvini - la partita doppia tra l’unità della coalizione e la corte al M5s : “reddito cittadinanza? Se aiuta lavoro - perché no?” : L’unica maggioranza impossibile è quella del Pd “della Boschi e di Renzi al governo“. “Chi fa il premier è l’ultimo dei problemi”. “L’inizio coi Cinquestelle” è stato “positivo“. Luigi Di Maio “si è dimostrato affidabile“. Con il M5s bisogna cercare “un punto di incontro”. E, dopo tutto, il reddito di cittadinanza “se fosse uno strumento per ...

reddito di cittadinanza : un dovere della società - un diritto per chi è in difficoltà - uno strumento per essere cittadini liberi : Per chi conosce l' abc dell'economia, maggiori consumi significa maggiore produzione… maggiore produzione significa maggiore Reddito… maggiore Reddito significa maggiori entrate per lo Stato. Certo, ...