Niente insulti dagli spalti | solo applausi | in Friuli l’esperimento del “Silent Match”

Eva Henger alle Iene : insulti per ex lavoro? “Negli anni ’70 eravamo un po’ hippy - ma Niente canne” : Eva Henger: insulti per l’ex lavoro e per il cannagate? alle Iene incontra il suo hater e parla dell’atmosfera anni ’70 Eva Henger e il canna-gate che ruota attorno a L’Isola dei Famosi continuano a essere chiacchieratissimi. La polemica non tende a placarsi. Nel mezzo di questo polverone l’ex attrice a luci rosse, invitata dal programma […] L'articolo Eva Henger alle Iene: insulti per ex lavoro? “Negli ...

Scuola - in arrivo il codice deontologico per gli insegnati : Niente insulti in chat - vietato parlare male dei colleghi : Non bastano il codice penale e quello disciplinare: ora arriva anche quello deontologico per gli insegnanti. A proporre la tavola dei comandamenti cui dovranno attenersi i docenti è l’associazione nazionale presidi che con la collaborazione di Save the Children è pronta a elaborare le regole etiche che maestri e professori dovranno rispettare. Stop alle chiacchiere da corridoio, agli insulti via chat tra docenti e tra presidi, all’uso improprio ...

Caso Anna Frank/ Lazio multata per insulti antisemiti - ma Niente porte chiuse : soddisfatto l’avvocato Gentile : Caso Anna Frank: Lazio multata per insulti antisemiti, ma niente porte chiuse. La Procura Figc fa ricorso: aveva chiesto 2 turni di squalifica per lo stadio capitolino(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 16:03:00 GMT)

Caso Anna Frank/ Lazio multata per insulti antisemiti - ma Niente porte chiuse : la Procura Figc fa ricorso : Caso Anna Frank: Lazio multata per insulti antisemiti, ma niente porte chiuse. La Procura Figc fa ricorso: aveva chiesto 2 turni di squalifica per lo stadio capitolino(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 15:48:00 GMT)