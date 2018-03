Nicole Galliani | la Giovane Promessa delle MMA Abruzzesi Vince e Convince con un KO in

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 28 marzo 2018) L'Aquila - Una bellissima vittoria quella diMMAallenata dal Team Fulmen MMA di Efrem D'Orazio e Luca Lopez nella palestra aquilana World Gym Center di Sassa che già altri campioni ha sfornato con il suo coach gianluca Troiani. Laha gareggiato un perfetto incontro per il -70Kg (la sua categoria sarebbe la -66Kg) con un KO in soli 30". Suo il Campionato FIGMMA. Bel match disputato anche da Matteo Tasca (suo compagno nella Fulmen MMA) nella -77kg, aggressivo e potente fin dall'inizio, purtroppo perde a causa di una paio di errori e soprattutto per la bravura dell'avversario. In basso il mach diregistrato dai suoi compagni. leggi tutto