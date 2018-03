Nicchi | ' VAR? Siamo l' esempio per tutti nel mondo Non si torna indietro'

Aia - Nicchi : 'Errori Var? Vediamo quanti ne sono stati evitati' : ROMA - 'sono molto soddisfatto del Var'. Queste le parole del presidente dell'Associazione Italiana Arbitri Marcello Nicchi dopo le polemiche della Lazio sull'utilizzo della tecnologia in campo. 'Le ...

Serie A - Nicchi : “Var? lavoriamo per migliorarlo” : “Polemiche sul Var? Cerchiamo di fare il meglio possibile. Siamo molto soddisfatti. Il Var c’è e non si torna indietro. Certo, va migliorato e ci lavoriamo tutti i giorni per arrivare molto vicini alla perfezione. E’ il primo anno e dopo 5 mesi i risultati sono buoni. E’ vero che ci sono degli errori ma guardate anche quanti non sono stati fatti”. Così il capo degli arbitri, Marcello Nicchi, a margine della ...

Nicchi : 'Non so se il Var ci sarà anche l'anno prossimo' : TORINO - 'Non so se il Var ci sarà anche l'anno prossimo in serie A, ma credo di sì e lavoriamo affinchè funzionerà ancor meglio. Solo al termine del primo anno di applicazione capiremo dove potrà ...

VAR - Nicchi soddisfatto : “Bilancio positivo - lavoriamo per migliorare ancora” : Sta ormai per volgere al termine la prima stagione in cui la Serie A ha potuto sperimentare doti e difetti della VAR. Le polemiche da parte degli addetti ai lavori, convinti che la tecnologia non abbia poi migliorato così tanto le situazioni dubbie in campo, non sono mancate. Marcello Nicchi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, si […] L'articolo VAR, Nicchi soddisfatto: “Bilancio positivo, lavoriamo per migliorare ...

Lotito a Nicchi - spiegami Var... : ROMA, 29 GEN - "Claudio ti spiego…". Marcello Nicchi si rivolge così al presidente della Lazio Lotito che in un breve colloquio intercorso sulla porta d'ingresso della toilette dell'Hilton di ...