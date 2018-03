New York | in forte denaro Colgate-Palmolive

Alfa Romeo Giulia e Stelvio - al Salone di New York debutta il pack Nero Edizione : ... Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio in Rosso Competizione Tri-coat Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio in Misano Blue Metallic Alfa Romeo 4C Spider in Madreperla White Tri-Coat Alfa Romeo Stelvio Ti Sport in ...

Audi svela la RS 5 Sportback da 450 cv. Debutto a New York per inedita coupé 5 posti ad alte prestazioni : NEW York - Audi Sport ha lanciato in occasione del New York International Auto Show la nuova cinque porte high-performance RS 5 Sportback, un modello che nasce nell'ambito delle attività...

Juventus - Claudio Marchisio verso il New York City : prima le gare con Milan e Real Madrid - poi la decisione : Il futuro di Claudio Marchisio alla Juventus si deciderà in due partite. Triste, considerando che a 32 anni il Principino contava di chiudere la carriera in bianconero. Dopo l'infortunio che lo ha ...

Toyota Rav4 - a New York la nuova generazione dell’ibrido giapponese 4×4 – FOTO : Toyota ha scelto la kermesse automobilistica della Grande Mela che apre i battenti il 28 marz per presentare la quinta generazione della sport utility che più la rappresenta, la Rav4. Mezzo che, come il resto della gamma del costruttore giapponese, è progressivamente evoluto verso la tecnologia ibrida. E che oggi si presenta con una nuova architettura costruttiva grazie alla piattaforma Toyota New Global Architecture (TNGA), a cui è ...

Belle - potenti ed esclusive : ecco le star di New York : Fra i saloni dell'auto nel mondo, quello di New York è da sempre il più glamour. Sarà perché si svolge nella Grande Mela dove di solito nascono nuove tendenze o si sviluppano mode che poi sono recepite anche altrove. E sarà, ...

Toyota Rav4 - Svelata a New York la quinta generazione : La Toyota Rav4 cambia marcia al Salone di New York debuttando con un'estetica totalmente inedita e nuove dotazioni tecniche e tecnologiche. La quinta generazione della Suv giapponese stravolge nettamente i concetti di stile del modello uscente e si propone con motorizzazioni aggiornate e un nuovo cambio automatico Direct-Shift a otto rapporti. Rivoluzione di stile. L'evoluzione ha portato la Rav4 a modificare lievemente ...

New York : amplia il rialzo Vornado Realty Trust : Protagonista Vornado Realty Trust , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,58%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dello S&P-500 , ad evidenza ...

New York : in acquisto Ventas : Brillante rialzo per Ventas , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,43%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'...

Maserati Levante : un teaser anticipa importanti novità per il Salone di New York 2018 : Chi ha seguito le cronache del mondo delle quattro ruote in queste ultime settimane già saprà di cosa stiamo parlando. Al Salone di New York 2018 è attesa, infatti, la presentazione del nuovo ...

Maserati Levante - Ipotesi GTS a New York : "Una nuova tempesta sta arrivando". questo lo slogan scelto dalla Maserati per il teaser della Levante, che sarà presentata al Salone di New York. Non esistono ulteriori descrizioni se non l'immagine del tre quarti anteriore della Suv italiana.Aspettando il V8. L'Ipotesi più probabile, basandosi anche sulle numerose foto spia dei mesi scorsi, è che la Maserati sia pronta a presentare l'attesa Levante GTS motorizzata con il V8 biturbo ...

Borsa : New York chiude con miglior giornata dall'agosto 2015 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Record abitanti a New York - oltre 8 mln : 23.20 New York ha superato gli 8 mln e 600mila abitanti, Record mai raggiunto. Dal 2010 la popolazione è aumentata del 5,5%, 447.565 residenti in più. Un incremento così non si vedeva dalla prima metà del XX secolo quando la città offriva migliaia di posti di lavoro grazie a finanza,cultura e manifatturiero. Tra i cinque "borough" (municipalità) quello più attrattivo è Brooklyn che ha aggiunto 144mila residenti (popolazione di 2mln e ...

Petrolio : chiude in calo a New York : ANSA, - NEW York, 26 MAR - Chiusura in calo per il Petrolio a New York scambiato a 65,55 dollari al barile , -0,49%, .

