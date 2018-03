Netflix | nuove serie tv e film in arrivo a marzo

gqitalia

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Avete presente il detto «aprile dolce dormire»? Dimenticatelo, perché in questo mese grazie anon ci sarà tempo per cedere alle lusinghe di Morfeo. Sul fronte delletv, per esempio, si partirà subito il 1° aprile con l’esordio di The Good Place con protagonisti Kristen Bell e Ted Danson: la prima è una giovane donna che muore e finisce per sbaglio nella parte buona dell’aldilà, lui la sua guida nella nuova dimensione. Dallo stesso giorno potremo vedere anche la terza stagione di Gotham, ormai un cult per gli appassionati del mondo DC Comics e non solo. Il 6 aprile non sapremo da cosa iniziare, dato che ci sono ben tre gustose anteprime. Arriverà infatti la seconda parte de La Casa di Carta, così avremo modo di scoprire come proseguono le vicende degli otto misteriosi personaggi reclutati per una rapina alla zecca spagnola. Esordirà poi Troy – La caduta di ...