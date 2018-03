Nepal | dalla schiavitù alla politica | si avvera il sogno di Sita

vanityfair

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Il suosi èto.Chhaudry,ese, ex schiava bambina, è diventata una donna impegnata in, libera, in grado di garantire alle sue figlie istruzione e pasti regolari. Oggi, che è trentenne, lotta per combattere la povertà e gli abusi, in difesa dei diritti umani. Era diventata schiava (kamlari) per la prima volta poco dopo il suo decimo compleanno. Nei dieci anni successivi, è stata regolarmente «venduta» dai suoi genitori a famiglie di proprietari terrieri benestanti, per l’equivalente di circa 44 euro all’anno (più o meno, il 20% del reddito annuo delle famiglie delle caste più basse). Doveva pulire i pavimenti, cucinare e accudire i bambini. Soffriva la fame, veniva picchiata ed era costretta a lavorare per 12 ore al giorno per famiglie che avevano cercato a lungo prima di trovare una schiava a un prezzo basso come quello a cui i suoi genitori la vendevano. ...