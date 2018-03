Nelle sinagoghe di Roma e Milano cerimonie in memoria di Mireille Knoll | la superstite

huffingtonpost

(Di mercoledì 28 marzo 2018) La Comunità Ebraica italiana si stringe attorno alla famiglia di, l'85enne sopravvissuta alla Shoah uccisa a Parigi in un attacco antisemita. "Questa sera alle 20.00 presso il Tempio Maggiore disi terrà una cerimonia indi, la donna sopravvissuta alla Shoah, accoltellata e data alle fiamme a Parigi. Questo omicidio è solo l'ultimo di una lunga serie di attacchi antisemiti che si sono verificati in Francia nell'ultimo periodo", si legge in una nota diffusa dalla Comunità ebraica di."In ricordo die per esprimere solidarietà agli ebrei francesi, la Comunità Ebraica disi riunirà nella sinagoga, allo scopo di denunciare il clima terribile in cui sono ancora costretti a vivere gli ebrei. Alla cerimonia parteciperà anche la sindaca diVirginia Raggi, la Regione ...