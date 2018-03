‘Ndrangheta | catturate le vacche ‘sacre’ Perché i bovini servono a dimostrare chi comanda

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 marzo 2018) In India le mucche sono sacre, tanto che è vietata la macellazione e, addirittura, c’è chi ne beve le urine. In Calabria, nonostante nessuno beva la pipì delle mucche, queste sono protette allo stesso modo, dicono gli inquirenti, rappresentano in un certo senso il potere della. È di questi giorni la notizia che dopo 40 anni di strapotere bovino, una trentina di esemplari sono stati catturati dallo Stato. Nessuno di questi animali ha un proprietario vero e proprio, si sa soltanto che non possono essere toccati. In diversi comuni della Piana di Gioia Tauro e della Locride, per tutti questi anni i cittadini hanno dovuto subire in silenzio, rischiare anche la vita di fronte ad incidenti con gli animali che dalla montagna arrivano fino in strada, provocando molti scontri. E non solo, c’è chi si trova con il proprio orto distrutto o con il terreno in uso ad animali non suoi ...