NBA - LeBron James : "MVP? Voterei per me" : ROMA - I 18 punti, 7 assist e 6 rimbalzi mandati a bersaglio questa notte non sono bastati per portare i suoi Cleveland Cavaliers al successo contro i Miami Heat di Dwyane Wade , ma LeBron James sta ...

NBA 2018 : Houston vince e certifica il primo posto. Cadono Golden State e Toronto. LeBron trascina Cleveland : Sono nove le partite della notte NBA. Nona vittoria consecutiva e titolo di conference praticamente certo per gli Houston Rockets. Tutto molto facile per la squadra di coach Mike D’Antoni contro gli Atlanta Hawks, sconfitti 118-99 grazie soprattutto alla tripla doppia di James Harden, che mette a referto 18 punti, 15 assist e 10 rimbalzi. Oltre al “Barba” ci sono i 25 punti di Gerald Green, uscendo dalla panchina, e i 22 punti ...

NBA - da LeBron a Bill Russell la NBA applaude i ragazzi in marcia contro le armi : ... " Mi piace vedere la solidarietà e l'ispirazione che ha spinto all'organizzazione della #MarchForOurLives!! Mi incoraggia vedere così tanta gente lottare per rendere questo mondo un posto migliore", ...

NBA 2018 : Aldridge e Mills dominanti - Spurs ok all’overtime! Ai Warriors basta un super Curry - Lebron trascina i Cavs - vincono Raptors e Celtics : Spurs da sballo in una notte NBA thrilling per la corsa ai playoff nella Western Conference. I ragazzi guidati da Gregg Popovich si impongono all’overtime all’AT&T Center e portano a casa la sesta vittoria consecutiva, superando 124-120 gli Utah Jazz al termine di un match al cardiopalma. A 17” dalla fine della quarta frazione, i San Antonio Spurs sono avanti 110-106 grazie a due canestri in successione di LaMarcus Aldridge e ...

NBA - Ivan Perisic : "LeBron è il mio idolo assoluto - ma quest'anno vedo Harden MVP" : Sei un buon giocatore? "Non mi piace dirmelo da solo, ma obiettivamente ho la fortuna di essere un buon atleta e ho un po' la presunzione di pensare che potrei riuscire bene in più di uno sport, ...

NBA - Raptors ko - 'King' Lebron James ne fa 35 : Vittoria nella notte Nba per i Cavaliers che piegano alla Quicken Loans Arena 132-129 i leader della Eastern Conference, i Toronto Raptors, grazie a una super prestazione di 'King' Lebron James autore ...

NBA 2018 : LeBron James ne fa 35 e trascina Cleveland contro Toronto. Vince San Antonio - bene Philadelphia e Marco Belinelli : In NBA era la notte del big match in vetta alla Eastern Conference tra Cleveland e Toronto. Uno scontro al quale i Cavaliers si presentavano senza cinque giocatori, oltre a coach Tyronn Lue, che due partite fa ha annunciato la sua assenza a tempo indeterminato. C’era però LeBron James, che si è fatto sentire: 35 punti, 17 assist e 0 palle perse per guidare i compagni alla vittoria per 132-129. Il Re è stato importante nel finale, prima ...

NBA risultati : LeBron straripa e piega i Bucks - Belinelli e Philadelphia avanti tutta : LeBron James in versione più forte del pianeta consegna a Cleveland la vittoria casalinga contro Milwaukee con una tripla doppia da 40 punti. Ai Bucks non basta lo show nel finale di Giannis ...

NBA - Cavaliers - ci pensa super LeBron : 40 punti - tripla doppia e successo contro i 37 di Antetokounmpo : L'unica risposta a cui sono giunto è che James è semplicemente il miglior giocatore al mondo". Milwaukee infatti resta in partita poco più di un tempo, prima di scivolare oltre la doppia cifra di ...

NBA 2018 : un super LeBron James trascina Cleveland. Belinelli mette la firma nel successo di Philadelphia. San Antonio batte Golden State : Sono otto le partite della notte NBA. Per la prima volta senza Tyroon Lue in panchina, i Cleveland Cavaliers superano 124-115 i Milwaukee Bucks. Straordinario duello tra LeBron James e Giannis Antetokounmpo: LBJ è semplicemente straordinario e chiude con una pazzesca tripla doppia da 40 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, mentre il greco si “limita” ad una doppia doppia da 37 punti e 11 rimbalzi. Una vittoria importante comunque per i ...

NBA 2018 : Golden State vince senza big. LeBron James show a Chicago! Ok Houston - Portland inarrestabile : Undici partite nella notte NBA. Bella vittoria della numero uno della Western Conference. Gli Houston Rockets superano in trasferta i New Orleans Pelicans per 107-101 grazie alla quasi tripla doppia di James Harden, che mette a referto 32 punti, 11 rimbalzi ed 8 assist. Sempre per la squadra di coach Mike D’Antoni importanti anche i 21 punti di Chris Paul e i 17 di Trevor Ariza. In casa Pelicans non bastano i 26 punti e 13 rimbalzi di ...

NBA - perché LeBron James può vincere - ancora - la Eastern Conference : Boston con i problemi di infortuni, Toronto fatica storicamente ai playoff: così i Cavs, nonostante le difficoltà, sognano il colpo

NBA - LeBron James : "L'assenza di Love si sente" : ROMA - La sconfitta patita dai Cleveland Cavaliers contro i Portland Trail Blazers questa notte - la terza nelle ultime quattro partite - ha messo in luce una volta di più quanto pesino le assenze di ...

NBA - David Griffin racconta LeBron e i Cavs : Certo, nessuna star in nessuno sport ha mai avuto il potere che ha lui, con quei contratti di un anno. Questo ha spinto Cleveland a fare le cose per l'immediato. Ma LeBron non è mai stato un problema ...