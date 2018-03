NBA 2018 | Houston vince anche senza Harden Cleveland cade a Miami | sconfitta ancora

Basket - NBA 2018 : Philadelphia alla settima di fila - bene Boston : I playoff ormai alle porte non sembrano intimorire i Philadelphia 76ers, che anzi proprio nelle ultime settimane sembrano aver trovato un’ottima chimica di squadra, che al momento li rende una delle squadre più interessanti in vista della fase più calda dell’NBA 2017-2018. Nella notte si sono disputato cinque partite, che però non hanno cambiato la classifica in maniera definita. Parlando proprio dei Sixers, settima vittoria ...

NBA 2018 : Houston vince e certifica il primo posto. Cadono Golden State e Toronto. LeBron trascina Cleveland : Sono nove le partite della notte NBA. Nona vittoria consecutiva e titolo di conference praticamente certo per gli Houston Rockets. Tutto molto facile per la squadra di coach Mike D’Antoni contro gli Atlanta Hawks, sconfitti 118-99 grazie soprattutto alla tripla doppia di James Harden, che mette a referto 18 punti, 15 assist e 10 rimbalzi. Oltre al “Barba” ci sono i 25 punti di Gerald Green, uscendo dalla panchina, e i 22 punti ...

NBA 2018 : ottava vittoria di fila per Houston. Non si fermano più Philadelphia e Marco Belinelli : Sei incontri nella notte NBA. Prosegue la striscia di Houston: i Rockets sono arrivati all’ottava vittoria consecutiva, battendo per 114-91 i New Orleans Pelicans. Successo griffato, come al solito da James Harden, autore di 27 punti in tre quarti, prima di sedersi in panchina con la gara già decisa. È la vittoria numero 59 della stagione per i texani, record di franchigia superando quanto fatto nel 1993-94, anno del titolo. A New Orleans, ...

NBA 2018 : Aldridge e Mills dominanti - Spurs ok all’overtime! Ai Warriors basta un super Curry - Lebron trascina i Cavs - vincono Raptors e Celtics : Spurs da sballo in una notte NBA thrilling per la corsa ai playoff nella Western Conference. I ragazzi guidati da Gregg Popovich si impongono all’overtime all’AT&T Center e portano a casa la sesta vittoria consecutiva, superando 124-120 gli Utah Jazz al termine di un match al cardiopalma. A 17” dalla fine della quarta frazione, i San Antonio Spurs sono avanti 110-106 grazie a due canestri in successione di LaMarcus Aldridge e ...

NBA 2018 : Houston vince all’overtime - Belinelli ne fa 15. Charlotte esagera a Memphis : Una giornata senza verdetti, nonostante si siano svolte sette partite. Il calendario, pur nelle ultime giornate di stagione regolare, ha regalato all’NBA 2018 una serie di accoppiamenti che non hanno sciolto gli ultimi dubbi rimasti, in particolare nella corsa per i playoff a Ovest. Ma nonostante questo non è mancato lo spettacolo. Sono serviti i cinque minuti del supplementare agli Houston Rockets per superare i Detroit Pistons. La ...

NBA 2018 : LeBron James ne fa 35 e trascina Cleveland contro Toronto. Vince San Antonio - bene Philadelphia e Marco Belinelli : In NBA era la notte del big match in vetta alla Eastern Conference tra Cleveland e Toronto. Uno scontro al quale i Cavaliers si presentavano senza cinque giocatori, oltre a coach Tyronn Lue, che due partite fa ha annunciato la sua assenza a tempo indeterminato. C’era però LeBron James, che si è fatto sentire: 35 punti, 17 assist e 0 palle perse per guidare i compagni alla vittoria per 132-129. Il Re è stato importante nel finale, prima ...

NBA 2018 : Houston ferma la striscia di Portland - altra sconfitta per i Clippers : Una notte intensa, con 7 partite disputate. I playoff si avvicinano ma ancora si attendono gli ultimi verdetti della stagione regolare, che però oggi potrebbe aver indirizzato il discorso qualificazione alla fase più calda della stagione NBA 2018. Non erano certo obbligati a vincere gli Houston Rockets, già abbondantemente primi a Ovest con una percentuale di vittorie superiore all’80%. Nella notte, però, 42 punti di James Harden per il ...

NBA 2018 : un super LeBron James trascina Cleveland. Belinelli mette la firma nel successo di Philadelphia. San Antonio batte Golden State : Sono otto le partite della notte NBA. Per la prima volta senza Tyroon Lue in panchina, i Cleveland Cavaliers superano 124-115 i Milwaukee Bucks. Straordinario duello tra LeBron James e Giannis Antetokounmpo: LBJ è semplicemente straordinario e chiude con una pazzesca tripla doppia da 40 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, mentre il greco si “limita” ad una doppia doppia da 37 punti e 11 rimbalzi. Una vittoria importante comunque per i ...

NBA 2018 : Westbrook e Davis fermano Toronto e Boston - bene Houston e Portland. Rischiano i Clippers : La domenica Nba è stata caratterizzata da quattro partite. La stagione regolare 2018 della lega più spettacolare del mondo sta volgendo al termine e ormai ogni match potrebbe risultare decisivo per la definizione delle griglie dei playoff sia ad Est, dove ormai le otto formazioni che accederanno alla post season sembrano decise, sia ad Ovest, dove ancora non è ben chiaro quali saranno le magnifiche otto. Partiamo, dunque, dagli Houston Rockets, ...

NBA 2018 : Golden State vince senza big. LeBron James show a Chicago! Ok Houston - Portland inarrestabile : Undici partite nella notte NBA. Bella vittoria della numero uno della Western Conference. Gli Houston Rockets superano in trasferta i New Orleans Pelicans per 107-101 grazie alla quasi tripla doppia di James Harden, che mette a referto 32 punti, 11 rimbalzi ed 8 assist. Sempre per la squadra di coach Mike D’Antoni importanti anche i 21 punti di Chris Paul e i 17 di Trevor Ariza. In casa Pelicans non bastano i 26 punti e 13 rimbalzi di ...

NBA 2018 : Toronto vince ancora - Oklahoma ferma i Clippers. Golden State sconfitta da Sacramento : La stagione regolare NBA volge a rapidi passi verso il termine. Le squadre, in questo periodo, sono impegnate nelle ultime partite, che andranno a definire la classifica e di conseguenza gli accoppiamenti per i playoff, fondamentali per poi provare a vincere il titolo nella post season. Nella giornata odierna sei partite che hanno regalato anche risultati a sorpresa. Come la sconfitta dei Golden State Warriors, che potrebbero qualificarsi ai ...

NBA 2018 : vincono Toronto e Houston. Portland non si ferma più e batte Cleveland. Philadelphia ok a New York : Nove partite nella notte NBA. I Toronto Raptors consolidano la loro prima posizione nella Eastern Conference centrando la decima vittoria consecutiva. Un successo arrivato in rimonta sugli Indiana Pacers (106-99) grazie ad un ottimo secondo tempo. Miglior marcatore del match DeMar DeRozan con 24 punti, ma molto importante anche la doppia doppia da 16 punti e 17 rimbalzi di Jonas Valanciunas, mentre ai Pacers non bastano i 22 punti di Darren ...

NBA 2018 : Celtics ko con i Wizards dopo due overtime! Kevin Durant trascina i Warriors : Quattro partite, tre overtime. Questa è la sintesi di una notte NBA per cuori forti, che vive i momenti più emozionanti al TD Garden, dove i Boston Celtics ospitano i Washington Wizards. I padroni di casa, privi di Kyrie Irving e Al Horford, dominano nel primo quarto (37-23) e si portano persino sul +20 a 7’45” del secondo parziale con un layup di Greg Monroe. Ma le rotazioni corte si fanno sentire e col passare dei minuti i Wizards ...