Napoli - sarà una pasqua blindata : nuove pattuglie su tutti treni e nelle stazioni : Con l'allerta terrorismo ai massimi livelli a Roma e in tutta Italia, anche la polizia ferroviaria incrementerà i suoi servizi nel periodo delle festività pasquali in relazione al...

Allegri : 'Sarà Juve-Napoli fino alla fine' : Ha margini di miglioramento importanti ed e' destinato a essere fra i grandi del mondo. Deve concentrarsi sul finale di stagione, dobbiamo avere l'ambizione di affrontare i piu' forti come il Real e ...

Napoli calcio - Mertens : "Contro la Juventus sarà una finale" : Il numero 14 di Sarri, attualmente impegnato con la sua Nazionale, torna ad analizzare la lotta scudetto con i bianconeri che vivrà il 22 aprile il suo acme con lo scontro diretto di Torino

Napoli - Mertens : "La sfida con la Juve di Torino sarà la nostra finale" : Dries Mertens lancia la volata lunga meno di un mese verso la sfida scudetto contro la Juve a Torino. E lo fa dal ritiro della Nazionale belga: "Lo scontro diretto del 22 aprile sarà la nostra finale ...

Napoli - Sarri : "Non penso al rinnovo per ora. Juve-Napoli? Difficile dire se sarà decisiva" : "Il rinnovo del contratto? È un falso problema, ora non ci penso". Così Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, durante la consegna del trofeo Maestrelli a Montecatini, in provincia di Pistoia. Il ...

Juventus-Napoli - più concreti che belli : lo scudetto sarà deciso dalle difese : La questione è semplice e riassumibile in due punti , che non sono soltanto quelli che attualmente separano in classifica le prime due, : 1, il Napoli deve assolutamente vincere le ultime 9 partite, ...

Genoa - Ballardini : 'Con il Napoli sarà una sfida stimolante' : 'sarà un test stimolante, sono curioso di vedere che partita faremo'. Davide Ballardini alla vigilia della sfida al Napoli è consapevole della forza degli azzurri ma anche delle qualità del suo Genoa .

Serie A Napoli - Hamsik : «Anche per la Juventus sarà difficile contro l'Inter» : Napoli - "Dobbiamo crederci fino alla fine, c'è ancora lo scontro diretto. Il campionato ci dà ancora tante possibilità. Abbiamo fatto un campionato eccezionale e dobbiamo continuare su questa strada" ...

Napoli - rinnovo Sarri : ecco quando ci sarà l'incontro con De Laurentiis : Maurizio Sarri ancora a Napoli . Aurelio De Laurentiis vuole rinnovare il contratto del proprio tecnico e, come scrive il Corriere dello Sport , la un incontro tra le parti ci sarà a fine mese, quando il campionato si fermerà.

Juventus-Dybala - sarà il gol scudetto? Il Napoli crolla - Sarri firma la resa : “Juve di un altro pianeta…” : Juventus-Dybala, sarà il gol scudetto? Il Napoli crolla, Sarri firma la resa: “Juve di un altro pianeta…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Dybala- Un gol che potrebbe riscrivere la storia del campionato. Dybala gela l’Olimpico al minuto 93′. Un gol di pregevole fattura. Un gol da fenomeno. Finta, dribbling sullo ...

Roma corsara a Napoli : i giallorossi calano il poker al San Paolo : Roma – la Roma rimonta e schianta il Napoli: al San Paolo finisce 2-4 Roma – Una grande Roma quella che esce da Napoli con... L'articolo Roma corsara a Napoli: i giallorossi calano il poker al San Paolo su Roma Daily News.

Napoli-Roma - probabili formazioni : Milik convocato - Hamsik ci sarà! : Il Napoli si prepara per lo scontro di questa sera contro la Roma al San Paolo. Napoli-Roma è uno scontro fondamentale per continuare la corsa scudetto. La squadra di Sarri proverà a portare la striscia di 11 vittorie consecutive contro i giallorossi, che sono in crisi dopo la sconfitta con il Milan. Il Napoli […] L'articolo Napoli-Roma, probabili formazioni: Milik convocato, Hamsik ci sarà! proviene da ultimecalcionapoli.it.

Juventus - Dybala : 'Scudetto? Sarà lotta con il Napoli fino alla fine' : ' È stata la prima gara dopo il mio infortunio e per fortuna ho fatto questo gol che ha aiutato la squadra - ha detto l'argentino a Premium Sport -. Vogliamo vincere tutto, ora dobbiamo pensare alla ...

Berlusconi in gita a Napoli : 'Vinco e ci saranno meno tasse' : Nessun altro paese al mondo può lontanamente competere con noi per i tesori d'arte che chi ci ha preceduto ci ha lasciato'. Il Cavaliere si è fermato, tra gli altri, anche con Carla Ruggiero, ...