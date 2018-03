Napoli | ruba auto con bambina a bordo

blogo

: Napoli, ruba auto con bimba a bordo: ladro fugge, piccola ritrovata #Qualiano - MediasetTgcom24 : Napoli, ruba auto con bimba a bordo: ladro fugge, piccola ritrovata #Qualiano - DENUBBIO : Napoli, ladro ruba un’auto ma non si accorge che sul sedile posteriore c’è la figlia della conducente. - FEMsrl : Napoli, spinge donna fuori dall'auto e le ruba la macchina: dietro c'è la figlia di un anno -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Hato un’a Qualiano in provincia disenza accorgersi che dietro, sui sedili posteriore della vettura, c'era una bimba nel suo sediolino. A quel punto il ladro ha tirato il freno a mano ed è sceso dalla vetturata, una Nissan Qasquai, per poi dileguarsi con l’aiuto di alcuni complici. La, di un anno e mezzo, è rimasta da sola in macchina nelle vicinanze della rotonda Maradona - in una zona che ricade nel territorio dei comuni di Qualiano, Marano e Villaricca - fino a quando è stata notata da alcuni passanti che a loro volta hanno avvisato i carabinieri. Poco dopo l’arrivo dei militari dell’Arma la piccola ha potuto riabbracciare la madre, chiaramente sotto shock. Tornando alla dinamica del tentato furto, il ladro d’si era avvicinato alla vettura dare scaraventando fuori dall’abitacolo la mamma della piccola che stava per mettere in moto. Poi era ...