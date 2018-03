Napoli : ruba auto con bambina a bordo : Ha rubato un’auto a Qualiano in provincia di Napoli senza accorgersi che dietro, sui sedili posteriore della vettura, c'era una bimba nel suo sediolino. A quel punto il ladro ha tirato il freno a mano ed è sceso dalla vettura rubata, una Nissan Qasquai, per poi dileguarsi con l’aiuto di alcuni complici. La bambina, di un anno e mezzo, è rimasta da sola in macchina nelle vicinanze della rotonda Maradona - in una zona che ricade nel territorio ...

Napoli - ruba auto con bimba a bordo : ladro fugge - piccola ritrovata : Ha rubato un'auto a Qualiano, nel Napoletano, trascinando fuori dal veicolo la donna che era alla guida, ma non si è accorto che sul sedile posteriore c'era una bambina di un anno e mezzo, figlia della conducente. Il malvivente si è accorto della piccola poche centinaia di metri dopo: ha così abbandonato l'auto appena rubata ed è fuggito a bordo di un veicolo guidato dai complici. A ritrovare la bambina sono stati i carabinieri.

Vigilante ucciso a Napoli - arrestati tre minorenni : volevano rubargli la pistola. Le immagini della videosorveglianza : Sono tre minorenni i responsabili della morte della guardia giurata Francesco della Corte, aggredito a colpi di bastone lo scorso 3 marzo mentre stava chiudendo la stazione della metropolitana di Piscinola, a Napoli, e deceduto due giorni fa in ospedale. I tre, due 16enni ed un 17enne, sono stati fermati dalla Polizia con l’accusa di tentata rapina e omicidio doloso. I ragazzini hanno confessato l’aggressione e sono stati portati nel ...

Napoli - nel box c'erano moto rubate : ricettazione - denunciati zio e nipote : Gli agenti del commissariato di Polizia San Giovanni Barra hanno denunciato in stato di libertà, F.A. di 71 anni e M.A. di 26 anni, zio e nipote, per il reato di ricettazione. I poliziotti, impegnati ...

Napoli - rubato un Rolex da 100mila euro a un turista coreano - : La rapina sarebbe avvenuta mentre la vittima stava rientrando nel garage di un albergo a bordo di una macchina

Ruba auto a Napoli - bloccato a Marano dopo uno spettacolare inseguimento : Ruba un'auto nella zona collinare di Napoli ma viene intercettato - dopo uno spettacolare inseguimento - dai carabinieri della stazione di Marano. La Fiat 500 Rubata era dotata di antifurto ...

Napoli - rubano il cibo ai ristoranti della Riviera di Chiaia : arrestati : Durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, i poliziotti della Squadra Mobile, sezione 'Falchi', hanno arrestato Giuseppe Ruggiero, ...

Napoli - rubavano Smart per vendere i pezzi : arrestati : Battevano il territorio su auto prese a noleggio sotto falso nome. I carabinieri della stazione di Capodimonte hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Napoli a ...

Napoli - ruba vestiti nel negozio di via Toledo - la dipendente la scopre : rissa in strada : Nel corso dei quotidiani controlli lungo la via Toledo, gli agenti dell'unità operativa Avvocata della polizia municipale di Napoli sono intervenuti per sedare una lite tra due donne all'esterno di un ...

Quattro auto rubate ogni notte : 15 arresti nel cuore di Napoli : I Carabinieri della Compagnia Napoli Centro stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Napoli su richiesta della locale Procura nei confronti di 15 indagati ...

Napoli : ladro tenta di rubare un auto - non si accende - chiama il carroattrezzi Video : I furti d'auto secondo fonti ufficiali sono in calo, ma guardando ai dati statistici degli anni precedenti c'è poco da stare sereni. Nel 2015 ad esempio sono state rubate addirittura 11.632 Fiat Panda, di cui il 56% sono state ritrovate, confermando l'idea che la maggior parte dei furti vengono compiuti per utilizzarle in via temporanea. Nell'insieme nazionale i furti d'auto per quell'anno sono stati circa 114mila, un numero estremamente alto ...

Baby - gang - a Napoli in 10 armati di catena accerchiano 2 coetanei e gli rubano il telefono : Nuovo raid nel quartiere di Pomigliano D'Arco, dieci ragazzi hanno circondato due adolescenti minacciandoli e colpendoli con le catene prima di rubargli i telefonini. Medicate in ospedale, le vittime ...