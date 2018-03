Napoli | Hysaj si allena in gruppo | recuperato per il Sassuolo Hamsik ancora in dubbio

Napoli - sospiro di sollievo per Sarri : Hysaj sta bene ed è tornato in gruppo : Le nubi si erano diradate già ieri sera quando Elseid Hysaj era rientrato in Italia dopo l'infortunio al ginocchio rimediato in Albania-Norvegia lunedì sera. Stamattina, però, la situazione si è ...

Napoli : azzurri al lavoro a Castel Volturno - c’è anche Hysaj : L’infortunio al ginocchio subito nell’amichevole contro la Norvegia dal difensore del Napoli, Elseid Hysaj, sembra meno grave del previsto. Il difensore albanese, uscito al 65′ nella sfida giocata lunedì a Elbasan, in Albania, e vinta 1-0 dagli scandinavi, si è allenato con il gruppo questa mattina a Castel Volturno effettuando poi sul campo 2 una sessione di allenamento tecnico tattico specifico per i giocatori del pacchetto ...

Napoli - problema al ginocchio per Hysaj in Albania-Norvegia : Il Napoli è in ansia per Elseid Hysaj. L'esterno della squadra di Maurizio Sarri è uscito zoppicante dal campo e scuotendo la testa al 65' della sfida tra l'Albania e la Norvegia , terminata 0-1 e ...

Napoli - INFORTUNIO HYSAJ/ News - problemi al ginocchio : ansia per il terzino albanese : NAPOLI, allarme INFORTUNIO per HYSAJ: problema al ginocchio per il terzino durante il suo impegno con l'Albania, attesa per gli esami strumentali per capire l'entità del ko(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 04:54:00 GMT)

Rinnovo Hysaj - il terzino del Napoli rinvia tutto a fine stagione : Incertezza massima nel futuro del Napoli dal punto di vista dei rinnovi, infatti si è momentaneamente fermata la trattativa tra gli azzurri e Hysaj. A tal proposito ha parlato l’agente del terzino albanese, che ha smentito la possibilità di Rinnovo nell’immediato. A confermare la volontà di prendere tempo è stato lo stesso Hysaj, che nella […] L'articolo Rinnovo Hysaj, il terzino del Napoli rinvia tutto a fine stagione proviene ...

Calciomercato Napoli Hysaj e la clausola da 50 milioni : Elseid Hysaj è diventato col tempo un giocatore molto importante nell'economia del gioco azzurro e dal ritiro dell' Albania ha parlato in conferenza stampa del suo futuro: 'Se qualcuno vuole ...

ARBITRO MASSA/ Video - moviola VAR Napoli Roma : Hysaj su Perotti e Manolas su Mertens - niente rigore : ARBITRO MASSA, Video moviola VAR Napoli Roma: Hysaj su Perotti, niente rigore, ma il dubbio resta... Le ultime notizie sul big match del San Paolo: l'analisi di tutti gli episodi(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 22:30:00 GMT)

Napoli : Hysaj in dubbio per la Roma : Secondo quello che riporta il Corriere dello Sport, c'è un dubbio di formazione per Maurizio Sarri in vista del match con la Roma di sabato sera. Hysaj , infatti, sta ancora smaltendo l'affaticamento muscolare patito nel match di lunedì contro ...

Pagelle/ Cagliari-Napoli (0-5) : Fantacalcio - i voti della partita. Hysaj e Rui volano (Serie A 26^ giornata) : Le Pagelle di Cagliari Napoli: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i calciatori nella partita dello stadio Sant'Elia. Occasione di allungare in vetta per i partenopei(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 10:01:00 GMT)

Napoli - c'è Mertens per il sorpasso : e in difesa recuperano Albiol e Hysaj : L'esame Lazio è tra i più severi per il Napoli nel rush scudetto: azzurri chiamati al controsorpasso dopo il successo della Juve a Firenze. La formazione di Simone Inzaghi è...

Napoli-Lazio a rischio per Hysaj : le ultime da Castel Volturno : Stando a quanto riferisce Sky Sport, non ci sarebbero buone notizie da Castel Volturno, dove il Napoli ha svolto seduta pomeridiana. Avrebbe infatti saltato l’allenamento un tassello fondamentale per Sarri, Elsied Hysaj. L’abbandono della seduta sarebbe avvenuto a causa di un’influenza. Un vero problema per gli azzurri a soli due giorni dal match contro la Lazio. Il calciatore albanese […] L'articolo Napoli-Lazio a rischio per ...

Napoli - Hysaj e Albiol in dubbio per la Lazio : Napoli - Ansia in casa Napoli , con Maurizio Sarri che rischia di dover fare a meno di due pedine molto importanti nel big-match di sabato sera contro la Lazio al ' San Paolo '. Se i due attaccanti ...

