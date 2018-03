Napoli | azzurri al lavoro a Castel Volturno | c’è anche Hysaj

Napoli-Genoa 1-0 - azzurri a -2 dalla Juventus : Roma, 19 mar. , askanews, Il Napoli supera il Genoa per 1-0 e sale a -2 dalla Juventus capolista. Gara molto equilibrata in cui il Napoli non riesce ad aprire un varco nella difesa ospite, colpendo ...

Serie A - Juventus Napoli corsa Scudetto / I bianconeri impattano al Mazza - gli azzurri ne approfittano? : Serie A, Juventus Napoli corsa Scudetto: i bianconeri impattano al Paolo Mazza contro la Spal, gli azzurri ora contro il Genoa hanno la possibilità di accorciare in classifica.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 00:42:00 GMT)

PER YOUNES NIENTE Napoli?/ “Ho un contratto con l’Ajax” - Marchetti svela : "Gli azzurri non così rammaricati" : Per YOUNES NIENTE NAPOLI? “Ho un contratto con l’Ajax”, ma il legale degli azzurri tuona. Nuovo giallo per quanto riguarda il futuro dell’esterno d’attacco della nazionale tedesca(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 16:13:00 GMT)

Inter - Handanovic carica i nerazzurri contro il Napoli. Miranda ai saluti se arriva De Vrij ? : Samir Handanovic , numero 1 dell' Inter , ha parlato, in una lunga Intervista rilasciata al Corriere dello Sport , della stagione nerazzurra. Dal sogno scudetto a dicembre, alla terribile tragedia capitata a Davide Astori , fino all'imminente scontro in campionato di domenica prossima contro il Napoli di ...

Serie A - Napoli-Roma 2-4 : Juve a un solo punto dagli azzurri : I partenopei crollano in casa contro i giallorossi: Dzeko , 2, , Under e Perotti rilanciano Di Francesco

Serie A - Napoli-Roma : per i bookmaker azzurri favoriti : TORINO - Per determinare le quote di Napoli-Roma, uno dei tre big match della 27ª giornata di Serie A, oltre a Lazio-Juve e Milan Inter, tra le statistiche attuali e i precedenti più recenti, i ...

Cagliari-Napoli 0-5 : azzurri a +4 sulla Juventus : TORINO - Come da pronostico, il Napoli batte facilmente 5-0 il Cagliari alla Sardegna Arena nel posticipo della 26ª giornata. Partita già indirizzata nel primo tempo con i gol di Callejon e ...

