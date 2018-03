Napoli | arrestato scippatore magrebino | aveva chiesto protezione internazionale

Terrorismo - arrestato italo-marocchino militante Isis : perquisizioni da Napoli al Nord Italia. Minniti : "Minaccia mai così forte" : «Partecipazione all'associazione terroristica dello Stato Islamico». È l'accusa nei confronti di un italo- marocchino arrestato questa mattina dalla Polizia al termine di...

Napoli - gestisce piazza di spaccio a 19 anni : arrestato il baby pusher : Giuseppe Carro, 19enne pianurese, è stato processato con rito per direttissima dopo essere stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia San Paolo mentre gestiva una nota piazza di spaccio ...

Napoli : padre violentava le figlie minorenni. Arrestato : Un 45enne, nel Napoletano, è stato Arrestato con l'accusa di aver abusato delle due figlie minorenni , una adolescente e l'altra di pochi anni d'età. Le violenze si sarebbero verificate durante le ...

“Biagio Izzo va arrestato” - al vaglio del Tribunale del Riesame la richiesta della Procura di Napoli : “Biagio Izzo va arrestato”, al vaglio del Tribunale del Riesame la richiesta della Procura di Napoli L’ipotesi investigativa è turbativa d’asta per il riacquisto di un’auto e una moto, ma l’attore non ci sta: “Questa vicenda non mi riguarda”. Il suo legale: “Come già riconosciuto dal gip è totalmente estraneo” Continua a leggere L'articolo “Biagio Izzo va arrestato”, al ...

"Biagio Izzo va arrestato". La richiesta della Procura di Napoli : "Biagio Izzo va arrestato". È questa la richiesta della Procura di Napoli nei confronti del celebre comico. A decidere sarà il tribunale per il riesame il prossimo 23 marzo. Lo riporta il quotidiano il Mattino.Un caso che nasce in un filone collaterale delle indagini legate a due funzionari dell'erario e che ora vede coinvolto Biagio Izzo. In particolare, il nome del popolare attore comico finisce nelle carte di un'inchiesta della ...

Napoli - Arturo accoltellato in strada senza motivo : arrestato il secondo ragazzo - ha 16 anni : Per l'aggressione ad Arturo, il ragazzo di 17 anni accoltellato lo scorso 18 dicembre, in via Foria, a Napoli, la polizia di Napoli ha arrestato un 16enne con l'accusa di tentato omicidio Il...