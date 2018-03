Muore insegnante | addio a Patrizia Del Forno di 59 anni

Insegnante Muore a 36 anni per complicanze dovute all'anoressia. Pesava meno di 30 chili : Annalisa Tonello è morta per le complicanze dovute all'anoressia. L'Insegnante 36enne di Thiene, in provincia di Vicenza, era ricoverata nell'ospedale San Bortolo a causa di una caduta, che aveva procurato la frattura di quattro costole. Nell'ultimo periodo, scrive il Giornale di Vicenza, Annalisa era arrivata a pesare 30 chili e le sue precarie condizioni di salute legate al disturbo alimentare hanno inficiato i tentativi di salvarle la ...