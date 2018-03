Multa di due euro agli studenti che arrivano in ritardo | la decisione fa discutere

Multa di oltre duemila euro per l'autista di un bus : Multa da duemila euro e ritiro della patente per l'autista di un bus che collega Grosseto con Firenze. L'uomo è stato sorpreso dalla polizia stradale alla guida del mezzo senza avere inserito la sua ...

L'eredità si trasforma in beffa : assegno incompleto - maxi Multa per due sorelle : Hanno ricevuto 7 mila euro in eredità dalla mamma. Così una delle figlie ha trasferito i soldi sul proprio conto corrente e poi ha girato un assegno di 3.500 euro alla sorella. Ma il blocchetto degli assegni era...

Passa col rosso e uccide due bimbi sulle strisce : era stata Multa ta già 4 volte ai semafori : Passa col rosso e uccide due bimbi sulle strisce : era stata multata già 4 volte ai semafori La donna, già multata più volte per eccesso di velocità e non rispetto dei semafori , ha travolto un intero gruppo di pedoni, uccide ndo due bimbi di 1 e 4 ani e ferendo le loro mamme.Continua a leggere La […] L'articolo Passa col rosso e uccide due bimbi sulle strisce : era stata multata già 4 volte ai semafori proviene da NewsGo.

Giocattoli non sicuri : sequestro d 1.800 articoli - 3mila euro di Multa a due negozi : Pisa, 2 marzo 2018 - Pupazzi di pe luche e cubi di Rubik, trombette, maschere e occhiali: tutti messi in vendita privi del marchio CE che ne certifica la sicurezza, quindi potenzialmente pericolosi ...

Due uomini sorpresi a fare sesso in auto : 5mila euro di Multa a testa : Due uomini sorpresi a fare sesso in auto : 5mila euro di multa a testa . Venerdì sera i carabinieri hanno colto sul fatto due uomini , praticamente nudi, che stavano spassandosela...

Trieste - sfreccia con lo skate in mezzo al traffico : 17enne Multato due volte : Il giovane è stato fermato e sanzionato in via Settefontane. Dopo l'arrivo della madre, a cui è stata contestata la violazione, ha ripreso la discesa sotto gli occhi esterrefatti dei vigili, che lo ...