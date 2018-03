MotoGp | nessun cambiamento sul flag to flag

DIRETTA MotoGp/ Streaming video Tv8 e Sky - qualifiche live : pista sporca - nessuno si migliora : DIRETTA MOTOGP prove libere live GP Qatar 2018 Losail, oggi sabato 17 marzo: cronaca e tempi delle due sessioni. Le Ducati di Dovizioso e Petrucci favorite per la pole?(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 12:57:00 GMT)

Diretta Test MotoGp 2018/ Losail streaming video e tv : semaforo verde ma nessuno scende in pista (3^ giornata) : Diretta Test Losail: info streaming video e tv, classifica dei tempi nella 3^ giornata di prove in Qatar per la stagione 2018 della Motogp. Oggi la novità: si Testa sul bagnato!(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 11:50:00 GMT)

DIRETTA / Test MotoGp 2018 Losail streaming video e tv : nessuno scende in pista! Classifica tempi : DIRETTA Test Motogp 2018: info streaming video, Classifica e tempi della prima giornata di prove a Losail, circuito del Qatar dove tra poco avrà inizio il prossimo campionato.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 11:49:00 GMT)

MotoGp. Carene story - Ducati 'docet' : nessuno come la Rossa : E allora, almeno per l'aerodinamica, non è necessariamente il cronometro a dirci quale sia il reparto ingegneristico migliore del mondo . Dall'Igna: "Dovizioso è ripartito molto forte" Guarda tutti i ...

LIVE MotoGp - Test Sepang 2018 in DIRETTA : Marquez e Vinales in vetta - indietro Rossi - nessun tempo per Dovizioso : Il target è battere la Honda e Marc Marquez, campioni del mondo in carica. Non certo un traguardo facile da raggiungere ma la Rossa ci proverà. Stessa determinazione anche in casa Yamaha . Svelata ...

MotoGp - Aldridge : "Per il 2018 nessun cambiamento" : TORINO - Per quanto riguarda le linee guida riguardo le carenature in MotoGp non ci sarà nessun cambiamento nel 2018. A confermarlo è il direttore tecnico della MotoGp Danny Aldridge in un'intervista ...