MotoGp Honda | Bartholemy | «Vogliamo almeno una moto ufficiale»

MotoGp Honda - Marquez e Pedrosa sono a Jerez : ROMA - Dopo lo splendido primo Gran Premio della stagione in Qatar, alcuni dei migliori team della classe regina sono pronti per tornare a girare in Andalusia per alcuni test privati sul Circuito de ...

MotoGp - team Honda a Jerez per i test privati : TORINO - Passate le emozioni del Gran Premio in Qatar, il primo della stagione, alcuni team della classe regina sono già pronti per tornare a girare in Andalusia per alcuni test privati sul Circuito ...

MotoGp - Marquez e Honda a Jerez per un test privato : Dopo appena una gara della stagione 2018 chiusa con il secondo posto del campione del mondo in carica, il team HRC ha deciso di giocarsi subito la carta test, la prima di cinque a loro disposizione ...

MotoGp : Johann Zarco potrebbe passare alla Honda Video : Johann Zarco in #Honda nel 2019: questa potrebbe essere la prossima mossa del francese, che fino a pochi giorni fa si pensava andasse in KTM. Dopo la splendida stagione come rookie disputata l'anno scorso e l'ottima gara di domenica scorsa, il numero 5 sarebbe pronto al salto in un team ufficiale il prossimo anno. L'addio alla Yamaha L'addio alla casa dei tre diapason sembra ormai certo. Un po' perché la Tech 3 ha deciso di scindere il contratto ...

MotoGp : Johann Zarco potrebbe passare alla Honda : Johann Zarco in Honda nel 2019: questa potrebbe essere la prossima mossa del francese, che fino a pochi giorni fa si pensava andasse in KTM. Dopo la splendida stagione come rookie disputata l'anno scorso e l'ottima gara di domenica scorsa, il numero 5 sarebbe pronto al salto in un team ufficiale il prossimo anno. L'addio alla Yamaha L'addio alla casa dei tre diapason sembra ormai certo. Un po' perché la Tech 3 ha deciso di scindere il contratto ...

MotoGp - Zarco alla Honda nel 2019? : TORINO - Zarco in Honda a partire dal prossimo anno? Il Mondiale è appena partito ma il mercato piloti non dorme mai. Lo rivela Sky Sport, secondo cui eiste già un contatto ben avviato tra Johann Zarco e la Honda. Il pilota francese che ha così ben figurato a Losail, dunque, potrebbe diventare il prossimo compagno di Marc Marquez, ...

MotoGp - mercato piloti. Honda - idea Zarco : al posto di Pedrosa nel 2019? : La nuova stagione è iniziata solo qualche giorno fa in Qatar, regalandoci una gara appassionante, ma team e piloti sono già proiettati al 2019. Alcuni top rider hanno già consolidato la loro posizione ...

MotoGp Honda - Marquez : «Voglio lottare per il titolo - non importa contro chi» : ROMA - Marc Marquez ha ormai digerito la sconfitta patita all'ultima curva da Dovizioso. Una situazione che si è ripetuta dopo i duelli del 2017, ma il catalano non fa drammi, certo di potersi ...

MotoGp Honda - in Qatar debutto positivo per Morbidelli : TORINO - Franco Morbidelli, il migliore tra i debuttanti del 2018, è soddisfatto della sua prima gara nella classe regina: ' È stato un risultato migliore di quanto mi aspettassi '. Il pilota VR46 ...

MotoGp Honda : Morbidelli in Qatar«meglio del previsto» : ROMA - ' È stato un risultato migliore di quanto mi aspettassi '. Con queste parole Franco Morbidelli, il migliore tra i debuttanti del 2018, ha commentato così il suo ingresso nella classe regina, ...

MotoGp Honda - Crutchlow : «Sono contento - anche se puntavo al podio» : TORINO - C'è sicuramente Cal Crutchlow tra i protagonisti della gara del Qatar, che ha concluso un weekend positivo con il quarto posto finale, dopo la seconda fila guadagnata in qualifica. Il ...

MotoGp - GP Qatar 2018 : analisi prove libere. E’ già duello Ducati-Honda. Suzuki in crescita - Yamaha costretta a rincorrere con Valentino Rossi e Vinales : Prima giornata di prove libere in Qatar, primo appuntamento del Motomondiale 2018. Le prime due FP hanno confermato l’andamento dei test. La sensazione è infatti che sarà un duello Ducati-Honda, ma con la Rossa favorita. È in particolare Andrea Dovizioso il più in palla, come dimostra il miglior tempo nella seconda sessione. Ad impressionare è stata soprattutto la facilità con cui il pilota italiano ha ottenuto il crono, senza particolari ...

MotoGp - GP Qatar 2018 : i pro e contro di Yamaha - Ducati e Honda : Il campione del mondo non avrà di certo problemi a trovare il giusto feeling con la sua nuova RC213V. Anche Dani Pedrosa ha racccolto dati e risultati importanti nei test. Mauro Sanchini valuta così ...

MotoGp Honda - Morbidelli : «Voglio mettere in pista le migliori sensazioni» : TORINO - Per il Campione del Mondo in carica della Moto2 Franco Morbidelli si avvicina il momento dell'esordio in MotoGp. Il pilota della VR46 Academy, che quest'anno difende i colori del Team Estrella Galicia Marc VDS, sa di ...