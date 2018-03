MotoGP | Andrea Dovizioso | “I miei sogni? Vincere il Mondiale e diventare papà”

MotoGP - Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo : quando guadagnare di più non significa lavorare meglio… : 12.5 milioni per la seconda stagione contro 3 milioni. Questi i conti in casa Ducati relativamente alle cifre sborsate per gli ingaggi di Jorge Lorenzo ed Andrea Dovizioso nel 2018. La differenza è netta ed anche se il “Dovi” ha denari a sufficienza “per arrivare alla fine del mese” probabilmente ha anche argomenti per tirare un po’ di acqua al suo mulino. La stagione passata ed il titolo iridato sfiorato, contro un ...

MotoGP - Ciabatti e in rinnovi in casa Ducati - il ds non ha dubbi : 'sapremo riconoscere ad Andrea quello che merita! Jorge? Penso che...' : Paolo Ciabatti e i rinnovi di Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso con la Ducati: il ds del team di Borgo Panigale ha le idee chiare La stagione 2018 di MotoGp è iniziata col botto. Una gara da urlo ...

MotoGP - Andrea Dovizioso è un top-rider. Ma il rinnovo con la Ducati… : La prima recita della stagione 2018 del Mondiale di MotoGP è terminata. Sul palcoscenico di Losail, in Qatar, Andrea Dovizioso ha trionfato ed ha ripreso il suo cammino da dove lo aveva lasciato l’anno scorso. Non poteva iniziare meglio per il forlivese questa nuova avventura e sotto le luci artificiali la sua esibizione è stata regale. In una MotoGP sempre più tattica, dove è il consumo delle gomme a fare la differenza, il ...

MotoGP - Andrea Dovizioso campione vero. Il 2017 non è stato un caso : può davvero sfidare Marquez per il Mondiale : Andrea Dovizioso si è confermato un campione vero, non è una meteora, non è un fenomeno durato una sola stagione, non è il miracolato che trova l’annata perfetta prima di eclissarsi. Il forlivese ha incantato nel 2017 duellando fino alla fine con Marc Marquez per il titolo Mondiale e ha incominciato la nuova stagione subito al massimo: trionfando a Losail, facendo suo il GP del Qatar e partendo subito a spron battuto nella corsa verso il ...

MotoGP - GP Qatar 2018 – Andrea Dovizioso : “Una gara perfetta. Ho mantenuto la calma : difficile duellare con Marquez - l’ho battuto ancora” : Andrea Dovizioso ha vinto il GP del Qatar, prima prova del Mondiale MotoGP 2018. Il forlivese si è scatenato in sella alla sua Ducati, ha disputato una gara accorta nelle prime battute e poi si è scatenato nel finale dove ha sostenuto un ritmo indiavolato che gli ha permesso di battere Marc Marquez all’ultima curva. Il vicecampione del mondo inizia la stagione nel migliore dei modi e guarda con ottimismo ai prossimi appuntamenti. Queste le ...

MotoGP - Andrea Dovizioso BOLIDE ROSSO! Che vittoria a Losail su Marc Marquez! Ottimo terzo Valentino Rossi! : Andrea Dovizioso BOLIDE ROSSO! Il ducatista inizia alla grande il suo campionato del mondo nella classe MotoGP, a Losail (Qatar) ed interrompe la sequenza dei secondi posti in questo appuntamento. vittoria d’autorità, in volata, contro un mai domo Marc Marquez (Honda). Una gara tattica e poi fuochi e fiamme nelle ultime tornate. terzo posto per un Ottimo Valentino Rossi che, con la Yamaha attuale, ha fatto il massimo. Da segnalare il 5° ...

