Morbillo | oltre 5mila casi in un anno | 7 morti dal 2017

Vaccini - Rezza (Iss) : coperture a oltre 95% per esavalente e 90% Morbillo : “Quella che emerge dai dati preliminari e parziali arrivati da alcune regioni è una situazione positiva: vediamo una tendenza all’aumento che ci porta a dire che è stato raggiunto l’obiettivo del 95% per l’esavalente, e un notevole aumento delle coperture per il morbillo, a ben oltre il 90%, intorno al 93%. Ricordiamoci che partivamo dall’85% del 2015“. Parola di Gianni Rezza, direttore del Dipartimento ...