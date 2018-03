Moratti tira le orecchie all’Inter | “Sabatini è una grande perdita”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 marzo 2018) L’Inter pensa alla giornata di campionato ma nelle ultime ore ha tenuto banco l’addio con Walter Sabatini, tra i motivi della rescissione consensuale i risultati e qualche errore di troppo sul mercato. Secondo quanto riporta l’ex presidentesi tratta però di una perdita pesante per l’Inter: “Suning avrà la forza di andare avanti comunque, ma l’Inter sarà impoverita dalla sua assenza. Io sono un tifoso dell’Inter e possiamo rimanere tranquilli”. Nessun rientro in società in vista: “In questo momento non ci penso, gli azionisti sono forti”. L’addio di Sabatini ha portato qualche preoccupazione: “anche io sono un tifoso nerazzurro, ma credo che si possa stare tranquilli. Sono cose che capitano in società – ha commentato a TeleLombardia -. E’ un dispiacere, ma la società ha la forza di poter ...