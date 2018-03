Monza | per l' ex Pastori Casanova torna in auge il progetto di recupero firmato Gae Aulenti

Monza - fermato per violenza sessuale | Procura : è un aggressore seriale : Monza, fermato per violenza sessuale | Procura: è un aggressore seriale Monza, fermato per violenza sessuale | Procura: è un aggressore seriale Continua a leggere

Monza : ricorsi per violazioni codice strada - società evadono 2 mln : Milano, 27 mar. (AdnKronos) – Erano specializzate in ricorsi per violazioni del codice della strada hanno evaso circa due milioni di euro. Responsabili due società brianzole, con sede fittizia a San Marino, sulle quali ha indagato la Compagnia della Guardia di Finanza di Seregno. In particolare i finanzieri nel corso di una verifica fiscale nei confronti di una delle due società, con accesso domiciliare nei confronti del suo ...

Monza : ricorsi per violazioni codice strada - società evadono 2 mln (2) : (AdnKronos) – Per ricostruire il reale volume d’affari conseguito da entrambe le società, i finanzieri hanno eseguito anche accertamenti bancari, i cui esiti, insieme agli altri elementi documentali acquisiti, hanno dimostrato come l’attività di consulenza per i circa 18.000 ricorsi istruiti in cinque anni sia stata esercitata dal 2012 al 2015 da una società italiana’evasore totale per poi proseguire anche tramite la ...

Monza - in banca per un giorno si scambiano figurine di calciatori : Monza , askanews, - Sugli stessi tavoli della banca, dove di solito si discutono investimenti e finanziamenti, per un giorno le monete di scambio sono le figurine dell'album calciatori Panini 2017-...

Monza - nuovo progetto del San Gerardo : due mini-appartamenti per partorire in ospedale come a casa : Terzo piano, ospedale San Gerardo di Monza. Dove c'erano gli studi medici sta per nascere uno dei primi "Centri nascita" in Italia. Due miniappartamenti per nascere in ospedale come a casa. Una "casa ...

Monza - condannati a tre anni di carcere per stalking ai vicini : Tre anni di carcere, niente sospensione condizionale della pena e niente attenuanti generiche , per aver invece molestato i vicini di casa in condominio. E' la dura sentenza emessa dal Tribunale di ...

Monza - procede a porte chiuse il processo per abusi alle stagiste nel centro estetico : A Monza prosegue a porte chiuse il processo contro il commerciante, titolare di un paio di centri estetici in Brianza, accusato di aver abusato di quattro stagiste minorenni, iscritte a un paio di ...

Monza - tre persone morte in appartamento : duplice omicidio-suicidio : Sono due coltelli da cucina le probabili armi del delitto utilizzate da Alessandro Turati, 28 anni, per uccidere la nonna Paola Parravicini di 88 anni e la madre Marina Cesena, 58 anni, per poi ...

8 marzo 2018 - sciopero generale : anche a Monza e Brianza a rischio trasporti e servizi : Un 8 marzo di sciopero. La Giornata internazionale della donna è l'occasione per una mobilitazione contro la violenza maschile e tutte le forme di violenza di genere. A Monza e Brianza avrà ricadute ...