Monza | 7 arresti per truffe nelle spedizioni | rubati strumenti a Zucchero

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Fingevano di essere una ditta di trasporto regolare, ma in realtà ritiravano indebitamente le commesse e si appropriavano della merce. Sette persone sono finite in manette tra le province die Brianza, Bergamo, Brescia e anche in Sicilia, a Trapani. Un’organizzazione sgominata dai carabinieri del comando provinciale di Milano in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip dicon le accuse di associazione per delinquere finalizzata a truffa, falso e sostituzione di persona. Gli inquirenti sarebbero riusciti a documentare qualcosa come 16 colpi per un valore di 600.000 euro: tra i truffati anche il cantanteFornaciari, cui sarebbero statiglidella band. Gli indagati sono accusati di aver messo in piedi un giro ditransnazionale ai danni di ditte di trasporto che operano in Italia e all’estero su gomma e alle quali si ...