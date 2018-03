Monitor curvo | i migliori da comprare

chimerarevo

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Quando si decide di acquistare uno schermo per il PC, soprattutto se si hanno determinate esigenze visive o si opta per un computer da gaming, acquistare un prodotto di qualità può fare davvero la differenza. Proprio per gli utenti più esigenti entrano in campo icurvi. Questa tipologia di schermo per PC è una soluzione molto particolare che può regalare molte soddisfazioni soprattutto in questo ambito. Se la loro configurazione può creare alcuni problemi quando viene utilizzato da più persone a causa del punto di visione, questo non accade durante l’uso tipico che si fa su un PC. Stare da soli davanti a uno schermoinfatti, soprattutto mentre si gioca, aumenta l’immersione nello scenario e regala esperienze multimediali di alto livello. Proprio per questo motivo fra poco vi mostreremo imodelli diche abbiamo accuratamente selezionato ...