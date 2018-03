Monchi | “Totti è un supereroe | sarebbe assurdo non usare suoi poteri”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 marzo 2018) “Francesco ha una capacità, un raggio d’azione, d’influenza e di credibilità così grande che la Roma deve sicuramente utilizzare., avendo un, non utilizzare ipoteri. E Totti è un”. Il ds della Roma,descrive così Francesco Totti nello speciale su Fox Sports “Filosofia”, dove il dirigente giallorosso si racconta e parla inevitabilmente anche della leggenda della Roma. L’intervista integrale andrà in onda su Fox Sports (canale 204 di Sky) venerdì 30 alle 19.30 e in replica sabato 31 marzo alle 17.35. (AdnKronos) L'articolo: “Totti è unnonpoteri” sembra essere il primo su CalcioWeb.