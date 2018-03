“Momento difficile” Tina Cipollari preoccupa i fan In un lungo articolo apparso su una

caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Superare una separazione matrimoniale non è facile. Ne sa qualcosa, che pur decidendo di diventare di nuovo tronista di Uomini e Donne, non sta attraversando un buon momento. È stata la stessa opinionista di Maria De Filippi a raccontarlo tramite la sua rubrica settimanale sulla rivista Sono. L’ex moglie di Chicco Nalli sta vivendo un periodo complicato, poco sereno, ma sta cercando di dare il massimo per amore dei suoi tre figli ancora piccoli: Mattias, Francesco e Gianluca. “Devo dire che in questo momento la presenza dei miei figli è fondamentale perché mi danno la spinta giusta per andare avanti. Prendermi cura di loro, aiutarli a farsi strada nella vita mi dà un’energia incredibile” ha fatto sapere la nemica di Gemma Galgani. ( dopo la foto)non ha però nascosto di essere sempre stata una combattente, ben prima di diventare madre: ...