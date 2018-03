Minniti - minaccia jihad mai così forte in Italia : Il quadro che è venuto fuori dall'inchiesta sull'imam di Foggia "non ha eguali in Occidente". Lo dice, in un'intervista alla Stampa, il ministro dell'Interno Marco Minniti che spiega: "Il quadro della ...

La minaccia dell'Isis in Italia non è mai stata così alta - dice Minniti : "Il quadro della minaccia di Isis rimane radicalmente immutato. Anzi, la caduta di Raqqa e Mosul, se da una parte fa venir meno l'elemento 'territoriale' del Califfato, dall'altro aumenta la pericolosità dell'altra componente, quella terroristica". Lo dice il ministro dell'Interno, Marco Minniti, intervistato da 'La Stampa', sottolineando come casi come quello dell'imam di Foggia ...

La minaccia dell'Isis in Italia non è mai stata così alta - dice Minniti : 'Il quadro della minaccia di Isis rimane radicalmente immutato. Anzi, la caduta di Raqqa e Mosul, se da una parte fa venir meno l'elemento 'territoriale' del Califfato, dall'altro aumenta la ...

Terrorismo - arrestato italo-marocchino militante Isis : perquisizioni da Napoli al Nord Italia. Minniti : "Minaccia mai così forte" : «Partecipazione all'associazione terroristica dello Stato Islamico». È l'accusa nei confronti di un italo- marocchino arrestato questa mattina dalla Polizia al termine di...