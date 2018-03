Mini Countryman Panamericana - Con l' ibrida plug-in dall' Alaska alla Terra del Fuoco

quattroruote

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Al Salone di New York, oltreconcept diclassica trasformata con le batterie, l'altra elettrificata protagonista dello stand sarà la, versione speciale della prima-in del marchio, progettata per un lungo tour dal Nord Americadele versioni di serie, si distingue per i fari supplementari, i diversi pneumatici e un portapacchi con ruota di scorta, che la rendono adatta per lavventura. Tra giungla e alta montagna. Saranno tre lehybrid-in ad affrontare la rotta intercontinentale sul collegamento stradale nord-sud più lungo al mondo: 25.750 chilometridelattraverso diverse zone climatiche, una fitta giungla e impegnativi passi in alta montagna. Lobiettivo, naturalmente, è dimostrare l'affidabilità e le prestazioni a lunga distanza della ...