Mini - Anche la classica si fa elettrica

“Ti rovino!”. Caos a UoMini e Donne. Ancora Tina protagonista - nel mirino finisce anche Gianni Sperti : Uomini e Donne, sale la tensione e volano parole grosse. Lo spettacolo trash va in onda davanti a Maria De Filippi e Gianni Sperti che, suo malgrado, finisce nel calderone e al centro della bufera. A lanciare la bomba è stata, come al solito, Tina Cipollari che non gradisce affatto certi atteggiamento e, come è nel costume della dama, non le manda a dire. Stavolta con toni più accesi che mai tanto che Maria è dovuta scendere in campo. Nel ...

Il centrodestra attacca SalveMini - ma critiche anche all'interno : Tutte le lezioni di etica politica propinateci negli ultimi vent'anni da Carlo Salvemini vengono accantonate per una esigenza meno nobile: la poltronite, la fame di potere'. 'Il Patto per la Città ...

Il Manchester United lancia la propria squadra femMinile : I Red Devils si lanciano nel mondo del calcio femminile, dopo esserne usciti nel 2005. Presentata una domanda alla Football Association per formare una squadra. L'articolo Il Manchester United lancia la propria squadra femminile è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

“Anche tu dovevi lasciarmi?”. Le lacrime di Teresa Cilia. Le parole accorate di uno dei volti più amati di UoMini e Donne. Cosa le è successo (di molto brutto) : Una brutta notizia arrivata proprio in queste ore e che sta facendo il giro dei social, con i fan a lasciare messaggi di cordoglio alla loro beniamina. Un grave lutto ha infatti colpito Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne che il pubblico ricorda ancora molto bene, oggi felicemente sposata con l’ex corteggiatore Salvatore Di Carlo. La giovane siciliana ha infatti perso l’amata nonna: una perdita che la giovane sente ...

Manchester United ha avviato il processo per creare una squadra femMinile professionista : Il Manchester United ha avviato il processo per creare una squadra di calcio femminile professionista. La notizia è stata confermata dal club inglese in una dichiarazione sul suo sito web. Il ...

Occupazione femMinile motore della crescita : il Pd riparta anche da qui : L'Italia è un Paese sempre più vecchio. Ce lo ricorda l'Istat ogni volta che aggiorna le statistiche sui nuovi nati: 12mila bambini solo fra il 2015 e il 2018. 100 mila in meno negli ultimi 8 anni.Il crollo delle nascite è un serio problema di cui dobbiamo occuparci se vogliamo tornare a essere un Paese vitale e con un futuro. Un problema che non affligge solo l'Italia ma tutti i paesi europei, che hanno messo in campo ...

AmMinistrative 2018 - Picciolo : 'Prima il PD ma apertura anche a iniziative civiche' : anche a Messina è necessario un approccio più laico alla politica per tentare di polarizzare l'attenzione di quanti non vogliono cadere nelle facili lusinghe dei movimenti populisti e qualunquisti'. ...

Di Maio tratta anche sui Ministri : “I miei non sono intoccabili” : Luigi Di Maio fa trapelare una frase alle agenzie durante l’incontro con i senatori: «Dei ministri si parla col presidente della Repubblica, dei temi invece con i partiti politici». Sfumature che tradiscono grandi passi in avanti. Mai il leader grillino aveva prima di ora aperto una crepa alla granitica certezza che la squadra dei ministri sarebbe...

Ciclismo : mercoledì si corre la nuova Driedaagse De Panne-Koksijde. Una sola giornata di gara - poi anche la prova femMinile : Grande novità nel format della storica Tre Giorni di La Panne: si corre su un solo giorno la corsa belga, che ha aggiunto però anche la prova femminile, che farà parte del circuito World Tour. Appuntamento a mercoledì 21 marzo con la gara al maschile: diretta TV prevista sui canali di Eurosport. Andiamo a scoprire la nuova Driedaagse De Panne-Koksijde. Percorso Cambia, ovviamente, anche il percorso della prova: non ci sono più le consuete tre ...

Pensione casalinghe anche per gli uoMini e per tutti a 57 anni di età Video : Disoccupazione crescente, crisi economica e difficolta' a centrare i requisiti per le #Pensioni sono argomenti all'ordine del giorno. La politica discute se e come riformare un sistema che gia' oggi è assai rigido e che per i giovani che non trovano occupazione diventera' assai pia' penalizzante. In attesa di buone novelle dal Governo che si sta organizzando dopo le elezioni, milioni di italiani sono alla ricerca di soluzioni previdenziali tali ...

Karate - Premier League 2018 : kata Miniera d’oro per l’Italia anche a Rotterdam - Luca Maresca si rilancia ai vertici : Italia a due facce nella terza tappa di Premier League 2018, che si è svolta a Rotterdam nello scorso weekend. La pattuglia azzurra è tornata a casa con due podi, migliorando numericamente le prestazioni offerte a Parigi e Dubai, ma ha dovuto far fronte ad una delle rare controprestazioni dei suoi totem, evidenziando qualche difficoltà soprattutto nelle categorie olimpiche. La nota più lieta riguarda le squadre maschili del kata, che hanno ...

PENSIONE CASALINGHE ANCHE PER GLI UOMini/ Ma sono ancora in pochi a usufruire di questo fondo previdenziale... : PENSIONE CASALINGHE ANCHE per gli UOMINI: fondo Inps, ecco i requisiti e come presentare la domanda. Sarà possibile godere dell'assegno previdenziale a 57 anni, ecco come.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 18:11:00 GMT)

Pensione casalinghe anche per gli uoMini/ Fondo Inps - requisiti e domanda : assegno a 57 anni - ecco come : Pensione casalinghe anche per gli uomini: Fondo Inps, ecco i requisiti e come presentare la domanda. Sarà possibile godere dell'assegno previdenziale a 57 anni, ecco come.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 14:09:00 GMT)

Finali Are 2018 : il vento forte cancella anche lo slalom uoMini : ... ha fatto annullare anche l'ultimo slalom speciale maschile di coppa del mondo. Coppa di specialità che era già stata vinta nella precedente tappa di Kranjska Gora da Marcel Hirscher che chiude, dopo ...