Militante Isis arrestato a Torino

Terrorismo : arrestato a Torino presunto Militante dell'Isis : Terrorismo : arrestato a Torino presunto militante dell'Isis Il 23enne è accusato di "partecipazione all'associazione terroristica dello Stato Islamico" e sarebbe l'autore del primo testo di propaganda all'Isis in italiano. Perquisizioni in corso a Milano, Napoli, Modena, Bergamo e Reggio Emilia. Ieri un altro arresto a ...

Arrestato italo-marocchino Militante Isis : "Partecipazione all'associazione terroristica dello Stato Islamico". E' l'accusa nei confronti di un italo-marocchino Arrestato questa mattina dalla Polizia al termine di un'indagine dell'Antiterrorismo coordinata dalla procura di Torino. Si tratta di Elmahdi Halili, 23enne autore del primo testo di propaganda dell' Isis in italiano.Nei confronti di Halili il gip del tribunale di Torino ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere al ...

Terrorismo - arrestato Militante dell'Isis a Torino. Perquisizioni in tutta Italia : Elmahdi Halili, 23enne, è considerato autore del primo testo di propaganda dell'Isis in Italia . Perquisizioni in tutta Italia . Coinvolti anche Italia ni convertiti

Blitz antiterrorismo - arrestato italo-marocchino Militante Isis. Perquisizioni in tutta Italia : Indagini su rete di indottrinamento fondamentalista da Milano a Napoli. In manette un 23enne considerato autore del primo testo di propaganda in Italiano