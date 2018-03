Milano | paura in una scuola elementare | si stacca pezzo di controsoffitto | LaPresse

Borsa : Milano giù con Europa - paura dazi : ANSA, - Milano, 23 MAR - I dazi Usa sulla Cina ed i venti di guerra commerciale spaventano le borse del Vecchio Continente tra cui anche Piazza Affari , -0,49%, che archivia la settimana in calo. I ...

Due forti boati scuotono le Alpi tra Lombardia - Piemonte e Valle d’Aosta - paura a Milano e Bergamo : psicosi terremoto - ma è stato un “Boom Sonico” : paura e psicosi terremoto stamattina intorno alle 11:15 tra Lombardia, Valle d’Aosta e Piemonte per due forti boati distintamente avvertiti in modo particolare Bergamo e Provincia, ma anche a Milano, Varese, Como, Biella, Aosta. Oltre ai boati, ha tremato il suolo e in modo particolare sono state avvertite le vibrazioni delle finestre delle abitazioni. In realtà non c’è stata alcuna scossa sismica, ne’ alcuna esplosione nello ...

Milano-Sanremo 2018 : Arnaud Demare fa paura. Gran condizione in salita - in volata può far male. E l’ha già vinta… : 19 marzo 2016: la Francia torna a vincere una Classica Monumento e lo fa in Grandissimo stile, con una volata da campione di Arnaud Démare sul traguardo della Milano-Sanremo. Una Classicissima che ha lasciato qualche polemica nel dopo gara (si è parlato di un possibile traino sulla Cipressa per il campione transalpino), ma che ha consegnato alla FDJ la conferma di avere tra le proprie fila un possibile fenomeno per le corse di un giorno. Da due ...

Milano-Sanremo 2018 : Arnaud Demare fa paura. Gran condizione in salita - in volata può far male. E l’ha già vinta… : 19 marzo 2016: la Francia torna a vincere una Classica Monumento e lo fa in Grandissimo stile, con una volata da campione di Arnaud Démare sul traguardo della Milano-Sanremo. Una Classicissima che ha lasciato qualche polemica nel dopo gara (si è parlato di un possibile traino sulla Cipressa per il campione transalpino), ma che ha consegnato alla FDJ la conferma di avere tra le proprie fila un possibile fenomeno per le corse di un giorno. Da due ...

Milano - cartiera in fiamme. Evacuato un condominio. Paura per la possibile presenza di amianto Guarda : Paura a Milano, dove gli abitanti di via Piemonte (a pochi passi dalla Tangenziale Est e dagli studi di Mediaset a Cologno Monzese) si sono svegliati con un forte odore di bruciato...

Milano - cartiera in fiamme. Evacuato un condominio. Paura per la possibile presenza di amianto : Paura a Milano, dove gli abitanti di via Piemonte (a pochi passi dalla Tangenziale Est e dagli studi di Mediaset a Cologno Monzese) si sono svegliati con un forte odore di bruciato...

Milano - paura per l'incendio che sta divorando una cartiera. Evacuato un condominio - fiamme anche sulla facciata di un palazzo : paura a Milano, dove gli abitanti di via Piemonte (a pochi passi dalla Tangenziale Est e dagli studi di Mediaset a Cologno Monzese) si sono svegliati con un forte odore di bruciato...

Milano - paura per l'incendio che sta divorando una cartiera. Evacuato un condominio - al lavoro 8 squadre dei vigili del fuoco : paura a Milano, dove gli abitanti di via Piemonte (a pochi passi dalla Tangenziale Est e dagli studi di Mediaset a Cologno Monzese) si sono svegliati con un forte odore di bruciato...

Dipendente di Radio Padania aggredito con un'ascia : 'Leghista di m...'. Paura fuori dalla sede a Milano : Un militante della Lega sarebbe stato aggredito a Milano, vicino via Bellerio - quartier generale del movimento guidato da Matteo Salvini - a colpi di ascia . La notizia è stata riferita in diretta ...

Dipendente di Radio Padania aggredito con un'ascia : 'Leghista di m...'. Paura fuori dalla sede a Milano : Un militante della Lega sarebbe stato aggredito a Milano, vicino via Bellerio - quartier generale del movimento guidato da Matteo Salvini - a colpi di ascia . La notizia è stata riferita in diretta ...

'Dipendente della Lega aggredito con un'accetta' : paura fuori dalla sede a Milano : Un militante della Lega sarebbe stato aggredito a Milano, vicino via Bellerio - quartier generale del movimento guidato da Matteo Salvini - a colpi di accetta . La notizia è stata riferita in diretta ...

«Umani a Milano» - una foto al giorno per smettere di avere paura «degli altri» : «Ha bisogno di un aiutante in casa?». È questa la prima cosa che mi chiede Benita quando mi risponde al telefono. È filippina, ha 77 anni e anche se vive in Italia dagli anni ’70 qui non ha quasi nessuno della sua famiglia. «Sì, c’è una mia cugina – mi spiega – ma non la vedo spesso». Benita è una delle ospiti dei centri per i senzatetto gestiti a Milano dalla onlus Progetto Arca, da oltre vent’anni è vicina alle ...

L’incendio di Milano - è morto Haitam. L’ultimo squillo alla mamma : «Ho paura - è tutto fumo» : Il ragazzo è deceduto giovedì mattina. Era solo in casa al momento del rogo. Si è rifugiato nella vasca da bagno: lì l’hanno trovato i soccorritori, il suo cuore non batteva più. Indagati i titolari dell’appartamento nel quale le fiamme hanno avuto origine

Paura lungo l'autostrada Torino-Milano : Immagine di repertorio, . L'episodio si è verificato lungo l'autostrada Torino-Milano , Immagine di repertorio, Paura lungo l'autostrada Torino-Milano. Per cause che dovranno essere accertate nelle ...