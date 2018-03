Milano | imbrattato il murale dedicato a Dalla Chiesa | “Assassino torturatore”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 marzo 2018) “Assassino, torturatore, i compagni non dimenticano”, la data del 28 marzo 1980 e il simbolo della falce e martello. È la scritta lasciata nella notte con la vernice rossa a imbrattare ilal generale Carlo Albertonel quartiere Ortica a. Il riferimento è al giorno in cui i carabinieri guidati dafecero irruzione in un appartamento usato come base dalle Brigate Rosse in via Fracchia a Genova. Nel blitz furono uccisi tre brigatisti e la proprietaria dell’appartamento. “Un gesto vigliacco compiuto nella notte, un atto grave che condanniamo perché non si tratta di semplicis, ma di testimonianze pubbliche della nostra memoria: sono tracce del passato, anzi orme da seguire, per costruire una città migliore”, ha commentato su Facebook il sindaco di, Giuseppe Sala. Un gesto che, come dice Libera, non arriva ...