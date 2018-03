Milano | il Tar ordina i lavori per rendere accessibile il tram 24

Basket - 23a giornata Serie A 2018 : Milano capolista in solitaria. Venezia va ko a Pistoia. Super Gentile trascina Bologna : L’Olimpia Milano è la nuova capolista solitaria del campionato italiano di Basket. Nel big match della 23a giornata l’Emporio Armani si è imposta per 82-75 sul campo della Sidigas Avellino grazie ad un’ottima prestazione nell’ultimo quarto, quando la squadra di Simone Pianigiani ha costruito l’allungo decisivo, toccando anche la doppia cifra di vantaggio. Ottima prova di Vladimir Micov, che ha messo a referto 14 ...

Il "Like Gigante" a Milano per presentare la nuova Bmw X2 : Roma, 25 mar. , askanews, - Svelato il mistero del "Like Gigante" apparso a Milano. Protagonista è la nuova BMW X2, l'auto nata per rompere gli schemi. La statua apparsa in piazza XXV Aprile ha ...

Il 'Like Gigante' a Milano per presentare la nuova Bmw X2 : Roma, 25 mar. , askanews, Svelato il mistero del 'Like Gigante' apparso a Milano. Protagonista è la nuova BMW X2, l'auto nata per rompere gli schemi. La statua apparsa in piazza XXV Aprile ha rivelato ...

Basket - Serie A : Avellino-Milano da gustare. Pistoia senza Diawara contro Venezia : Dopo l'anticipo del sabato, con la vittoria di Brescia a Capo d'Orlando, il 23° turno del campionato di Serie A, che si chiuderà col posticipo Reggio Emilia-Cremona del 18 aprile , per venire incontro ...

Milano Design Week 2018 : in mostra la storia di Mario Gottardi architetto e designer : In occasione della Milano Design Week 2018 lo spazio IDEA4MI ospita la mostra La grammatica della linea. Mario Gottardi architetto e Designer, un omaggio all’opera e alla storia di Mario Gottardi, voluto dal figlio Giorgio e curato da Caterina Corni, con l’art direction dell’architetto Paola Maria Gianotti. Insieme a foto, bozzetti e testimonianze d’epoca della vasta produzione di Gottardi, la mostra sarà anche l’occasione per riattualizzare il ...

Esplosione Bergamo oggi - colpa del "bang" di 2 caccia decollati per intercettare un aereo. Boato da Varese a Milano : Paura e panico a Bergamo, Milano e dintorni. Tra allarmi di attacchi terroristici o terremoti, è spuntata la verità su quanto accaduto: due caccia si sono alzati in volo per...

Esplosione Bergamo oggi - colpa di due caccia decollati per intercettare un aereo fuori controllo. Boato da Varese a Milano : Paura e panico a Bergamo , Milano e dintorni. Tra allarmi di attacchi terroristici o terremoti, è spuntata la verità su quanto accaduto: due caccia si sono alzati in volo per intercettare un volo di ...

Esplosione Bergamo oggi - colpa di due caccia decollati per intercettare un aereo fuori controllo. Boato da Varese a Milano : Paura e panico a Bergamo, Milano e dintorni. Tra allarmi di attacchi terroristici o terremoti, è spuntata la verità su quanto accaduto: due caccia si sono alzati in volo per...

Forte esplosione in Lombardia : "Due caccia decollati per intercettare aereo di linea fuori controllo". Doppio boato sentito a Bergamo - Varese e Milano : Paura e panico a Milano e dintorni. Tra allarmi di attacchi terroristici o terremoti, è spuntata la verità su quanto accaduto: due caccia si sono alzati in volo per intercettare un volo...

Maneskin - tour/ Tris di date a Milano in attesa del nuovo disco : Damiano una star! : Maneskin in tour, dopo il secondo posto a X Factor il gruppo riparte dai club con una scelta sorprendente. Morirò da re sbarca nei club ed è pronta a convincere il pubblico.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 13:01:00 GMT)

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 in DIRETTA : CAROLINA KOSTNER INCANTA Milano!!! Iniziato il corto delle coppie : più tardi Marchei-... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico , mercoledì 21 marzo, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 in DIRETTA : CAROLINA KOSTNER INCANTA Milano!!! Prima e personal best! In serata Marchei-Hotarek : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico (mercoledì 21 marzo). Si accendono i riflettori al Mediolanum Forum di Milano, i migliori campioni del Pianeta sono pronti a sfidarsi per andare a caccia delle ambite medaglie. La Prima giornata ci regalerà lo short program femminile e il programma corto delle coppie d’artistico. Si inizia in mattinata con le ragazze, il clou nel pomeriggio con le ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 in DIRETTA : Carolina Kostner - la Regina vuole incantare Milano! Guida Daleman. Brava Leccardi : è ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico , mercoledì 21 marzo, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 in DIRETTA : Carolina Kostner - la Regina vuole incantare Milano! Guida Tennell. Brava Leccardi : è in finale! Marchei-Hotarek per sognare tra le coppie! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico (mercoledì 21 marzo). Si accendono i riflettori al Mediolanum Forum di Milano, i migliori campioni del Pianeta sono pronti a sfidarsi per andare a caccia delle ambite medaglie. La prima giornata ci regalerà lo short program femminile e il programma corto delle coppie d’artistico. Si inizia in mattinata con le ragazze, il clou nel pomeriggio con le ...