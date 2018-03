Milano Et la lune descend…Tre concerti per Debussy

Gualtiero Marchesi 'The Great Italian' film - lunedì 19 marzo anteprima a Milano : ... illycaffè, Parmigiano Reggiano e S.Pellegrino hanno sempre lavorato al fianco suo e di tanti altri grandi chef per sostenere e promuovere lo stile di vita italiano nel mondo. "Ferrari Trentodoc ...

Borsa : dopo il lunedì nero in Usa Milano e le asiatiche in forte calo Ma poi Piazza Affari recupera - -1 - 5% - : Il più colpito è stato l'oracolo della finanza Warren Buffet seguito dal patron di Facebook Mark Zuckerberg mentre al terzo posto, per perdite, si è Piazzato l'uomo più ricco del mondo, il Ceo di ...

Borse - dopo il lunedì nero di Wall Street - apre in forte calo Milano Ma poi recupera terreno - -1 - 1% - : «I fondamentali dell'economia restano estremamente forti», ha commentato la Casa Bianca mentre sono andati in fumo 114 miliardi di dollari dei primi 500 paperoni del mondo. Il più colpito è stato l'...

Borse in rosso dopo il lunedì nero di Wall Street. A Milano premiata Intesa : I listini, dopo un avvio in profondo calo, riducono le perdite. Intesa Sp ha presentato il piano industriale che prevede utili per 6 miliardi al 2021. Fineco e Fca guidano i cali. Euro torna sotto 1,24 dollari, poi recupera...

Borse - dopo il lunedì nero di Wall Street - apre in forte calo Milano Crollano le asiatiche : Tokyo-4 - 7% : «I fondamentali dell'economia restano estremamente forti», ha commentato la Casa Bianca mentre sono andati in fumo 114 miliardi di dollari dei primi 500 paperoni del mondo. Il più colpito è stato l'...

Lunedì in rosso per l'Europa. A Milano giù Leonardo - exploit Creval : Il gruppo della difesa paga ancora la delusione degli operatori sul piano industriale mentre tengono le utility. Wall Street parte in rosso poi azzera le perdite...

Lombardia - lunedì Salvini al mercato di Milano insieme a Fontana : Roma, 20 gen. (askanews) lunedì 22 gennaio dalle 9,30 il segretario della Lega Matteo Salvini sarà presente al mercato di via Moretto da Brescia, angolo viale Romagna, con il candidato del ...

Milano : lunedì documentario 'Lo Strappo. Quattro chiacchiere sul crimine' (2) : (AdnKronos) - All’incontro, moderato da Massimo Cirri, intervengono anche alcuni dei protagonisti del documentario, tra i quali ci sono Maria Rosa Bartocci, familiare di una vittima della criminalità comune; Margherita Asta, familiare di una vittima di mafia, Manlio Milani, familiare di una vittima