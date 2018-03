Milano dedica una strada alla campionessa Ondina Valla

Milano - apre il laboratorio interattivo dedicato a Leonardo da Vinci - : Uno spazio dedicato a bambini e adulti in cui sperimentare in prima persona l'arte e la scienza Vinciane

Ubeeqo al Politecnico di Milano per la giornata dedicata alla sostenibilità : presentata la convenzione con l’Università e una call for ideas dedicata agli studenti : Giovedì 22 marzo 2018 dalle 9.30 alle 18.30 appuntamento al Politecnico di Milano (presso i Giardinetti di Via Pascal) che, in occasione della giornata Mondiale dell’Acqua, organizza diverse attività aperte al pubblico per sensibilizzare su alcuni temi dello sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Durante la giornata si potrà meglio conoscere la realtà della sharing mobility, grazie alla presenza dei maggiori ...

BikeUP : il festival europeo dedicato alle e-bike raddoppia - dopo Lecco arriva anche a Milano : La voglia di e-bike è inarrestabile, con numeri in costante crescita su scala internazionale, e BikeUP, il primo festival europeo interamente dedicato alle biciclette elettriche, raddoppia, affiancando alla tradizionale tappa primaverile di Lecco (23-25 maggio), un appuntamento autunnale a Milano (22-23 settembre), in piazza Castello. La nuova data, che farà diventare il mondo delle e-bike protagonista del cuore della città meneghina, è nata ...

Milano - vandalizzato il murales dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino : Una pistola alla tempia di Giovanni Falcone, puntata da Paolo Borsellino. Il murales che si trova in Corso di Porta Ticinese a Milano e che ritrae i due magistrati antimafia assassinati da Cosa Nostra è stato vandalizzato da ignoti nelle scorse notti. L’immagine fu disegnata da Tunus, writer siciliano, nel 2013 e mostrava originariamente Falcone e Borsellino sorridenti, uno dietro l’altro. Qualcuno adesso ha disegnato in mano al ...

Milano #steminthecity dedicata a Maria Gaetana Agnesi : Maria Gaetana Agnesi è una delle figure più affascinanti e poliedriche del Settecento, nata a Milano il 16 maggio del 1718. Matematica,

A Milano due week-end 'spaziali' dedicati a Marte e ai marziani - : In occasione dell'apertura della mostra "Marte. Incontri ravvicinati con il Pianeta Rosso", il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia propone, il 10-11 e 17-18 febbraio, attività per tutte le età che uniscono interattività e conoscenza

Harry Potter : arriva a Milano una mostra interamente dedicata alla saga! : via GIPHY E quindi gridiamo insieme " Portus ", l'incantesimo passaporta di Silente, per catapultarci subito nel magico mondo della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts . Ah, no, aspetta un ...