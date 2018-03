Milan | preso uno dei migliori talenti del calcio europeo | i dettagli

Calciomercato Milan - preso uno dei migliori talenti del calcio mondiale Video : Momento molto particolare per il #Milan dopo la sconfitta contro l'Arsenal, che ha eliminato la squadra allenata da Gattuso da questa edizione dell'Europa League. Un'eliminazione che ancora brucia moltissimo, dal momento che il Milan era andato in vantaggio a Londra, grazie ad uno splendido gol di Calhanoglu, che ha beffato Ospina da più di venticinque metri di distanza. Poi l'arbitro ha deciso di assegnare all'Arsenal un rigore inesistente e ...

Calciomercato Milan - preso uno dei migliori talenti del calcio mondiale : Momento molto particolare per il Milan dopo la sconfitta contro l'Arsenal, che ha eliminato la squadra allenata da Gattuso da questa edizione dell'Europa League. Un'eliminazione che ancora brucia moltissimo, dal momento che il Milan era andato in vantaggio a Londra, grazie ad uno splendido gol di Calhanoglu, che ha beffato Ospina da più di venticinque metri di distanza. Poi l'arbitro ha deciso di assegnare all'Arsenal un rigore inesistente e per ...

Violenza sessuale a Milano - l'aggressore della coppietta : "Avevo preso funghi allucinogeni" : In una città ancora sotto shock parla il 24enne identificato dagli inquirenti come il responsabile dell'aggressione a due fidanzatini milanesi - diciannove anni lei, ventuno lui - che lunedì sera si erano appartati in...

Milano - coppia aggredita : fermato un colombiano"Non ricordo - avevo preso funghi allucinogeni" : Il giovane ha precedenti per minaccia e porto abusivo di coltello, non ha reati specifici, non appartiene a gang di latinos ed e' stato riconosciuto dalla coppia.

Milano - violenza su 19enne Il giovane fermato : «Non ricordo - avevo preso funghi allucinogeni» Foto|Video : In manette l’uomo che lunedì sera, sotto la minaccia di un’arma giocattolo, ha rapinato due studenti e violentato la ragazza 19enne. Aveva rubato il cellulare del ragazzo: appena lo ha riacceso i carabinieri lo hanno individuato

Rapina Milano - stuprata davanti al fidanzato/ Ultime notizie : preso 25enne colombiano - “violenza inaudita” : Ragazza 19enne violentata a Milano davanti al fidanzato picchiato a sangue, dopo Rapina. Orrore in via Chopin dove un sudamericano è stato bloccato: "violenza inaudita", ricerche concluse(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 13:18:00 GMT)

Milano : sorpreso in casa con marijuana e un fucile illegale - denunciato : Milano, 14 mar. (AdnKronos) - Un 31enne è stato indagato dalla polizia di Milano per il reato continuato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di arma clandestina e ricettazione. Gli agenti del commissariato Lorenteggio hanno bloccato il giovane all'interno di

Milano - preso rapinatore seriale : tradito dalle mani grandi : La Polizia ha riconosciuto l'uomo, autore di diverse rapine a tabaccherie e negozi, dalla sua caratteristica fisica

Milano - litiga con ambulante e lo investe : preso : Un uomo di 34 anni, italiano, è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio . Lo scorso 17 febbraio in centro a Milano l'uomo, a seguito di un diverbio con un giovane venditore ambulante, è ...

Milan - Fassone : 'Sorpreso da Gattuso. Rinnovo? Vedremo' : Marco Fassone , ad del Milan , ospite di 'Radio anch'io sport', così rende omaggio al lavoro del tecnico dopo la vittoria sulla Roma . Alla domanda su un possibile prolungamento del contratto, ha ...

Milano - taxi abusivo cinese pizzicato in centro. Il tassista fugge urtando un vigile : il video ripreso da un Ncc : Un tassista abusivo, autista per l’app cinese “Risciò“, sta caricando dei clienti sul suo furgone quando viene bloccato e ripreso da tassisti regolari. Colto in fallo cerca di difendersi e parte con il furgone aperto, urtando un vigile in borghese che sta chiedendo conto della sua condotta. Teatro della scena, nei giorni scorsi, una strada di Milano. L'articolo Milano, taxi abusivo cinese pizzicato in centro. Il tassista fugge ...

“Più sorpreso da Gattuso o Cutrone?” - l’ad del Milan Fassone risponde così - novità anche su Donnarumma : Il Milan non può nascondersi punta alla qualificazione in Champions League, la squadra di Gattuso è reduce dal successo sul difficile campo della Roma ma in generale sta attraversando un momento veramente entusiasmante. Ecco le parole di Marco Fassone, amministratore delegato del Milan a Radio Rai Uno nel corso di Radio Anch’Io lo Sport: “Cosa è successo a questo Milan? Gattuso ha fatto le cose semplici, quelle che un allenatore con ...

Milan - Tassotti : 'Gattuso ha dato serenità. Cutrone? Mi ha sorpreso' : Mauro Tassotti , oggi vice-ct della Nazionale ucraina al fianco di Andriy Shevchenko, intervenuto a Centro Suono Sport , lo ha elogiato: 'Non era semplice, è stato davvero bravo a ricostruire un ...

Milan - Cutrone si è preso il Diavolo. Numeri da predestinato - è il nuovo Inzaghi? VOTA : O quanto siano simili: "La cosa che li accomuna - dice Ambro negli studi di Sky Sport - è il modo di vivere la partita. Ovvero in modo frenetico, elettrico, col fuoco addosso. Pippo, però, aveva in ...