Milan | Mirabelli annuncia l’allenatore della prossima stagione

Milan - due top club su Gattuso e Mirabelli : Come scrive la Gazzetta dello Sport , due club esteri di alto profilo hanno messo gli occhi sulla coppia rossonera: il loro futuro, però, salvo sorprese, sarà ancora Milanista, con l'allenatore ...

Calciomercato Milan - Mirabelli scatenato : vicino un doppio colpo? Ecco i nomi Video : Il #Milan è letteralmente scatenato sul mercato; il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, infatti, ha chiuso il colpo Pepe Reina il quale arrivera' a parametro zero dal Napoli e ha prelevato Strinic dalla Sampdoria, due ottimi acquisti di esperienza. Il Milan, inoltre, è molto vicino anche all'ingaggio di Ki, forte centrocampista centrale coreano che al momento milita nelle fila dello Swansea, dove sta disputando una buonissima stagione. Si ...

Milan - Mirabelli conferma Gattuso - due bocciati verso l'addio : i dettagli Video : Il #Milan non dimentica quella che era la situazione ereditata da Rino Gattuso. L'allenatore calabrese è riuscito a risolvere una situazione che appariva davvero intricatissima. L'eliminazione dall'Europa League, ad opera dell'Arsenal, non mette in discussione l'operato del tecnico che è riuscito a risollevare la squadra non solo sotto il profilo dei risultati, ma anche e soprattutto nello spirito. Ciò che colpiva dei periodi bui che hanno ...

Calciomercato Milan - Mirabelli scatenato : vicini tre grandi colpi - ecco i nomi Video : Il #Milan è letteralmente scatenato sul mercato in questo periodo; il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, infatti, sta per mettere a segno un triplo colpo a parametro zero. Quasi fatta per Ivan Strinic, difensore di trent'anni della Sampdoria, al quale scadra' il contratto al termine di questa stagione, mentre nelle ultime ore come riporta Pianeta Milan è stato perfezionato l'acquisto di Pepe Reina. Il trentacinquenne portiere è in ...

VIDEO/ Arsenal Milan (3-1) : highlights e gol della partita - rabbia Mirabelli (Europa League - ritorno ottavi) : VIDEO Arsenal Milan (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita valida quale ritorno degli ottavi dell'Europa League. I Gunners passano ai quarti di finale. (Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 14:09:00 GMT)

Calciomercato Milan - Reina vicino : tensione tra i Donnarumma e Mirabelli : Certamente un trattamento non da semplice riserva, che ha infastidito e non poco la famiglia Donnarumma: secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', Antonio e papà Alfonso non avrebbero ...

Milan - Mirabelli annuncia l’allenatore della prossima stagione : Il Milan è in campo per la gara di Europa League contro l’Arsenal, prima del match importanti indicazioni di Mirabelli ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo avvisato Reina perchè vogliamo sentire il suo agente per capire se ci sono le condizioni per portare questo giocatore nella nostra rosa. Per quanto riguarda l’allenatore, se ci sarò ancora io come dirigente il tecnico sarà ancora Gattuso. I nostri giocatori sono giovani ma in ...

Milan - Mirabelli : 'Vogliamo provare a prendere Reina. Giocheremo per Astori immaginandolo al nostro fianco' : "Noi cerchiamo di guardare sempre al futuro " ha detto il ds del Milan ai microfoni di Sky Sport -, per quanto riguarda l'allenatore sapete che, se ci sono io, sarà Gattuso. Poi può darsi che non ci ...

Raiola : 'Balotelli - niente Milan. Non parlo con Mirabelli' : Il noto agente ai microfoni di Rai Sport ha così parlato del futuro dell'attaccante del Nizza : " È maturato, è uno dei primi dieci attaccanti al mondo e in Italia è il numero uno. Vale 100 milioni ...

Milan - Romagnoli cuore laziale : 'Non ho esultato al rigore'. Mirabelli si complimenta con Immobile : ROMA Incrocia lo sguardo con tutti quelli che gli passano davanti nella pancia dell'Olimpico, Alessio Romagnoli. E' il suo momento e se lo gode, appoggiato alla parete del corridoio che collega gli ...

Milan - Fassone e Mirabelli già a lavoro in vista dell’estate : Reina e Willian osservati speciali : Milan, Fassone e Mirabelli già a lavoro in vista dell’estate: Reina e Willian osservati speciali Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, Fassone E Mirabelli- Dopo una seconda parte di stagione in grande spolvero, il Milan è pronto a concentrare le sue attenzioni in vista del futuro e della prossima sessione di mercato estivo. Secondo le ultime ...

Milan - Mirabelli : "Gattuso non è un traghettatore" : Il ds rossonero: "Reina per il dopo-Donnarumma? Seguiamo tutto ma non pensiamo a far uscire i nostri migliori giocatori"

Milan - a tutto Mirabelli : l’assalto ai parametro zero - il futuro di Donnarumma e Gattuso : Il ds del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha parlato ai microfoni della Rai di diversi argomenti inerenti futuro e mercato prima della gara contro la Lazio di Coppa Italia. Su Donnarumma, e non solo, Mirabelli ha chiarito: “Non pensiamo di dover far uscire i nostri migliori giocatori. Lavoriamo affinché questo progetto migliori di anno in anno. Siamo all’inizio e non era facile mettere tanti giocatori nuovi insieme. Vogliamo continuare con quelli ...

Mirabelli : 'Tranquilli sul debito. Cedere Donnarumma? No - Milan da rinforzare' : Guardiamo tutti i parametri zero e il mercato nel mondo. E' giusto farsi trovare pronti perché siamo il Milan. Pensiamo a mettere tasselli importanti per costruire un ciclo importante ". Mirabelli ...