Migliaia di persone in coda | l' ultimo abbraccio a Frizzi

“Il dolore di Carlotta”. Frizzi : la camera ardente. Migliaia di persone per l’estremo saluto a Fabrizio. Ma su tutti spiccava lei : la moglie accanto al feretro del suo amato : Una giornata difficile, di grande dolore per la famiglia di Fabrizio Frizzi. Ma forse un po’ di conforto è arrivato, grazie alle Migliaia di persone che sono giunte fuori dalla camera ardente allestita nella sede Rai di viale Mazzini per dare l’ultimo saluto all’amato Fabrizio. Non poteva mancare chiaramente Carlotta Mantovan, l’amata moglie e madre di Stella che oggi ha appena 5 anni e ha perso il suo papà. Al suo fianco il direttore ...

Fabrizio Frizzi - Migliaia di persone in coda per la camera ardente : Fabrizio Frizzi, migliaia di persone in coda per la camera ardente A Roma per l’omaggio al presentatore morto il 26 marzo . Colleghi, amici, gente comune: in tanti si sono messi in fila dall’alba. Presenti anche Gentiloni, Madia, Montezemolo. Domani i funerali nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo. ...

Usa - in marcia contro le armi : Washington invasa da decine di Migliaia di persone : ... Washington è invasa Intanto, numerose manifestazioni di sostegno si stanno tenendo in più di altre ottocento città degli Stati Uniti ma anche nel resto del mondo. 'Mi avete reso nuovamente ...

Decine di Migliaia di persone stanno lasciando Afrin e Ghouta orientale - in Siria : Nella prima per paura dei bombardamenti turchi, nella seconda di quelli di Assad The post Decine di migliaia di persone stanno lasciando Afrin e Ghouta orientale, in Siria appeared first on Il Post.

Barcellona. Migliaia di persone sfilano per la Catalunya indipendente : Per la Catalunya indipendente decine di Migliaia di catalani hanno manifestato a Barcellona su richiesta di un’associazione separatista per chiedere la formazione

Firenze - Migliaia di persone al corteo antirazzista. Nardella : “Ricorderemo Idy Diene con una cerimonia” : migliaia di persone hanno attraversato le strade di Firenze per ricordare Idy Diene, ambulante senegalese di 54 anni ucciso a colpi di pistola lo scorso 5 marzo da Roberto Pirrone, pensionato di 65 anni. “Basta razzismo” e “Idy è vivo” grida il corteo. “Non vogliamo vivere nella paura, perché vivere nella paura vuol dire anche perdere la libertà” afferma Diye Ndiaye assessore del comune di Scandicci. Presente ...

Addio Davide Astori - Firenze in lutto : Migliaia di persone ai funerali : Addio Davide Astori, Firenze in lutto: migliaia di persone ai funerali Nella basilica di Santa Croce, l’ultimo saluto al capitano della Fiorentina, deceduto nella notte tra il 3 e il 4 marzo a causa di una bradiaritmia cardiaca . Presenti amici, compagni di squadra, allenatori e anche l’ex premier Matteo Renzi - ...

In Slovacchia Migliaia di persone hanno partecipato a delle veglie per il giornalista Ján Kuciak - ucciso la scorsa settimana : In migliaia ieri, venerdì 2 marzo, hanno partecipato a delle veglie di protesta in tutta la Slovacchia, in ricordo di Ján Kuciak, il giornalista 27enne ucciso la scorsa settimana insieme alla sua fidanzata, Martina Kusnirova, probabilmente a causa del suo lavoro investigativo. The post In Slovacchia migliaia di persone hanno partecipato a delle veglie per il giornalista Ján Kuciak, ucciso la scorsa settimana appeared first on Il Post.