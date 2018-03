“Microstay” a portata di aeroporto | ecco i migliori hotel d’Europa dove poter alloggiare

meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 marzo 2018) BYHOURS, piattaforma online che permette di prenotare pacchetti da 3, 6 o 12 ore in più di 3.000di tutto il mondo introducendo un nuovo modello pay-per-use nel settore alberghiero denominato, ha stilato l’elenco deivicino all’in Europaprenotare un microsoggiorno. Con la crescita esponenziale del trasporto passeggeri in Italia (175,4 milioni di passeggeri trasportati nel 2017 con un incremento del +6,4% sull’anno precedente1) e in Europa (+8,5%2), si moltiplicano sempre più le esigenze di chi viaggia, sia per lavoro o per svago. Che si tratti della necessità di riposare qualche ora vicino all’prima o dopo il proprio volo, di un ritardo importante o di un lungo scalo, a tutte queste esigenze si può risponde con 3, 6 o 12 ore di. Ora infatti è possibile riposare, connettersi, fare una doccia e dimenticarsi ...