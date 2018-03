Microsoft Store | tanti nuovi sconti per le app e i giochi di Windows 10

Foobar2000 lanciato ufficialmente sul Microsoft Store di Windows 10 : Foobar2000 è il nome dell’ennesimo programma WIN32 che, attraverso la conversione in UWP di Desktop Bridge, viene reso disponibile al download sul Microsoft Store. Per chi non lo conoscesse, Foobar2000 è uno storico quanto famoso lettore multimediale sviluppato a partire dal lontano 2002 da Peter Pawlowski, un developer indipendente che ha realizzato successivamente anche un’app per smartphone e, nello specifico, per Android e ...

Microsoft Store : aggiunta la tab dedicata all’hardware con Xbox e Surface : Dopo l’introduzione della tab relativa alle estensioni di Edge, l’app del Microsoft Store ne ottiene una nuova dedicata all’hardware prodotto a Redmond. Andando nella parte superiore oppure nel menu hamburger dell’applicazione di sistema si può notare adesso che vicino a Home, Giochi, App e Film e TV appare anche “Dispositivi“. All’interno di questa sezione, come suggerisce lo stesso nome, è possibile ...

WinGo Maps - la UWP non ufficiale di Google Maps arriva sul Microsoft Store : [Aggiornamento1 21/03/2018] WinGo Maps è adesso disponibile al download sul Microsoft Store ad un costo pari a 1,99 euro ma con la possibilità di provarlo comunque gratuitamente. Il link è situato in fondo all’articolo. Articolo originale, Il 4 gennaio vi avevamo comunicato che uno sviluppatore indipendente aveva appena rilasciato una UWP del tutto nuova in grado di mostrare le mappe di Google con tutte le varie ...

Il lancio di iTunes sul Microsoft Store di Windows 10 sarebbe imminente : E’ passato ormai quasi un anno da quando Microsoft annunciò che entro la fine del 2017 Apple avrebbe pubblicato il programma iTunes nello Store di Windows 10 tramite Desktop Bridge. Nonostante le tempistiche iniziali non siano state rispettate e al momento Microsoft abbia deciso di mantenere un preoccupante silenzio, a quanto pare si tratta soltanto di aspettare un po’ più del previsto. Un utente di Reddit che si identifica da mesi ...

Microsoft Store : arriva la tab dedicata alle estensioni di Edge : Con l’ultimo aggiornamento del Microsoft Store (versione 11802.1001.8.0) rilasciato per il canale pubblico di Windows 10, è stata introdotta una nuova tab all’interno del menu principale. Il supporto alle estensioni di Edge è arrivato con Anniversary Update e, con il passare dei mesi, sempre più software house hanno deciso di pubblicare i propri add-on nello Store di Windows 10. L’azienda di Redmond è ora intenzionata a ...

Notepad++ sbarca sul Microsoft Store grazie a Desktop Bridge : Desktop Bridge, conosciuto anche con il nome di Project Centennial, continua a regalare nuovi software sul Microsoft Store. L’ultimo caso è quello di Notepad++. Notepad++ è, per chi non lo conoscesse, un editor di testo abbastanza famoso quanto storico sviluppato per Windows dal lontano 2003 e aggiornato negli anni successivi. Il programma è da oggi scaricabile dallo Store ufficiale per tutti gli utenti in possesso di un PC o tablet ...

Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus in vendita nel Microsoft Store : Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus sono in vendita nel Microsoft Store ma ci sono alcuni dettagli da chiarire per quanto riguarda il sistema operativoPuó suonare strano vedere i dispositivi Samsung in vendita da Microsoft, già l’anno scorso lo Store ha reso disponibili i Galaxy S8 e constantemente propone altri arricoli dell’azienda, dunque sembrava ovvia l’intenzione di voler definitivamente introdurre anche il commercio degli ...

Microsoft - nuovo Store a Singapore in apertura a fine settimana : Microsoft ha da poco annunciato la prossima apertura del suo primo Store a Singapore. Il negozio sarà il primo che Redmond avrà nell’area del Sudest asiatico, una mossa questa indicativa di come il colosso di Windows abbia iniziato a cambiare strategia riguardo la sua presenza fisica in un’ottica di progressivo ampliamento della rete degli Store proprietari. Il nuovo Store testimonia come il mercato asiatico sia di primaria importanza per ...

Microsoft inizia i preordini del Samsung Galaxy S9 nel suo store : Il Samsung Galaxy S9 è il TOP di gamma non solo dell’azienda coreana ma di tutto il mondo Android e adesso si prepara ad essere venduto anche da Microsoft. La notizie giunge dai colleghi di Windows Latest, i quali hanno potuto appurare che il Galaxy S9 di Samsung è adesso preordinabile dal Microsoft store online e, in futuro, dovrebbe arrivare anche nei negozi fisici. Lo smartphone è targato “Microsoft Edition” e ciò significa ...

Anche la distribuzione Debian GNU/Linux sbarca sul Microsoft Store : Dopo solamente due giorni da Kali Linux, un’altra famosa distribuzione è disponibile sul Microsoft per tutti i PC e tablet Windows 10: Debian GNU/Linux. Descrizione With this app you get Debian GNU/Linux for the Windows Subsystem for Linux (WSL). You will be able to use a complete Debian command line environment for the current stable release (9/stretch). Please set up WSL first by following the guide at ...

Windows 10 Mobile : Truecaller scompare dal Microsoft Store : Truecaller è un software presente su iOS, Android e Windows che consente di identificare le chiamate sconosciute e rilevare e bloccare automaticamente quelle di tipo spam provenienti dai fastidiosi call-center che tutti conosciamo. L’app per Windows 10 Mobile risulta una delle migliore UWP sviluppate per questa piattaforma in quanto è molto veloce, funzionale e con un’interfaccia ordinata e gradevole, forse anche meglio delle ...

Windows Phone 8.1 : impossibile scaricare le app dal Microsoft Store? Ecco una soluzione! [AGG.1 Risolto] : [Aggiornamento1 07/03/2018] Con un nuovo update lato server, Microsoft ha risolto completamente il problema. Articolo originale, Stando a quanto riportato dai colleghi di Neowin e da numerose segnalazioni su Reddit e sui forum Microsoft, su Windows Phone 8.1 non è più possibile scaricare le app dallo Store. Nonostante il lancio di Windows 10 mobile avvenuto nel 2015, sono ancora molti, relativamente parlando, gli utenti che ...

Windows Phone 8.1 : impossibile scaricare le app dal Microsoft Store? Ecco una soluzione! : [Aggiornamento1 07/03/2018] Con un nuovo update lato server, Microsoft ha risolto completamente il problema. Articolo originale, Stando a quanto riportato dai colleghi di Neowin e da numerose segnalazioni su Reddit e sui forum Microsoft, su Windows Phone 8.1 non è più possibile scaricare le app dallo Store. Nonostante il lancio di Windows 10 mobile avvenuto nel 2015, sono ancora molti, relativamente parlando, gli utenti che ...

Final Fantasy XV Windows Edition disponibile al download sul Microsoft Store : [Aggiornamento1 06/03/2018] Final Fantasy XV Windows Edition è ora scaricabile dal Microsoft Store. Articolo originale, Da oggi è Finalmente possibile preordinare Final Fantasy XV Windows Edition sul Microsoft Store, il famoso titolo di Square Enix si prepara a sbarcare su Windows 10 dopo PS4 e Xbox One. Descrizione Final Fantasy XV Windows Edition Include tutti i contenuti pubblicati con i vari aggiornamenti del gioco (la strada ...