Microsoft pronta a bannare chi usa un linguaggio offensivo e volgare su Skype | Office e

Microsoft pronta a investire per le prossime esclusive Xbox One : Dopo l’indiscrezione sui possibili nuovi titoli esclusivi in sviluppo attualmente per Xbox One tra cui un nuovo capitolo di Fable e di Perfect Dark, ne arriva un’altra altrettanto interessante. Un developer dello studio di sviluppo danese Flashbulb Games ha affermato su Resetera, il forum più famoso per il mondo del gaming, quanto segue: Without going into too much detail, I know for sure that Microsoft have got their cheque book out ...