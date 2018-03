Miami Open 2018 Diretta Ostapenko Svitolina streaming video e tv | orario delle partite

Miami Open - Del Potro approda ai quarti : Miami - Juan Martin Del Potro approda ai quarti di finale del 'Miami Open', secondo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 7.972.535 dollari, in svolgimento sui campi in cemento di ...

Miami Open - la Stephens in semifinale : Miami - L'americana Sloane Stephens è approdata in semifinale al 'Miami Open', Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 8.648.508 dollari in corso sui campi in cemento del Tennis Center di ...

Miami Open : Del Potro e Raonic ai quarti - fuori Cilic. Tutti i risultati : ... il vincitore della prima edizione delle Next Gen ATP Finals di Milano si è sbarazzato con il punteggio di 6-4, 6-3 del portoghese Joao Sousa, numero 80 del mondo, ma capace in precedenza di ...

DIRETTA / Miami Open 2018 Del Potro Krajinovic (7-5) streaming video e tv : l'argentino vince il 1^ set

Miami Open - Venus Williams e Azarenka ai quarti di finale : Venus Williams, Jelena Ostapenko, Danielle Collins e Victoria Azarenka completano il quadro dei quarti di finale del torneo Wta Miami Open. la statunitense numero 8 del tabellone si è imposta 5-7, 6-1,...

Miami Open 2018/ Diretta Del Potro Krajinovic streaming video e tv - orario delle partite (tennis)

Miami Open - Kokkinakis fuori : va avanti Verdasco : Miami - Dopo avere eliminato Roger Federer , Thanasi Kokkinakis esce di scena al terzo turno al ' Miami Open ', secondo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 7.972.535 dollari in corso ...

Miami Open - Pliskova ai quarti dopo il ritiro della Diyas : Karolina Pliskova si è qualificata ai quarti di finale del torneo Wta di Miami , cemento, montepremi 8.648.508 dollari, . La ceca, numero 6 del mondo e 5 del seeding, ha approfittato del ritiro della kazaka Zarina Diyas, numero 56 del ranking Wta, che si è ritirata sul punteggio di 6-2, 2-1 per la 26enne di Louny dopo appena 55 minuti di ...