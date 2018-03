Mercato | Inter | occhi puntati su due talenti del Lipsia Ma servono 70 mln

L'Inter tra Sabatini e Branca - ma la società non è ferma sul Mercato : Ufficiale l'addio di Sabatini per evidenti divergenze con Suning, Moratti 'consiglia' Branca ma la società lavora con decisione sul mercato

CalcioMercato Inter - tutti su Skriniar : ecco la valutazione del club nerazzurro : Calciomercato Inter, tutti PAZZI DI Skriniar – L’Inter sta disputando una stagione fino al momento altalenane, il netto successo però contro la Sampdoria ha riportato un pò di fiducia per la qualificazione alla prossima Champions League. Un calciatore che si è messo sicuramente in mostra è il difensore Skriniar, il centrale nerazzurro è finito nel mirino del Barcellona ma non solo, secondo la stampa estera anche di Manchester City e ...

Inter scatenata sul Mercato : preso de Vrij - si punta Asamoah. Lo United vuole Skriniar : Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport i dirigenti nerazzurri hanno messo gli occhi su un altro parametro zero in forza alla Juventus: Kwadwo Asamoah. Per il ghanese il club di Corso Vittorio ...

CalcioMercato Inter - è fatta per De Vrij : tutti i dettagli economici - pronto un altro colpo : Calciomercato Inter, E’ fatta PER DE Vrij – Il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio alle Nazionali, l’Inter è in corsa per la qualificazione in Champions League, prossime partite fondamentali. Nel frattempo si pensa alla prossima stagione, chiuso un importante colpo di mercato, si tratta di De Vrij. Negli ultimi giorni inserimento da parte del Barcellona ma nelle ultime ore l’Inter ha trovato l’accordo ...

CalcioMercato Inter - cinque nomi per rinforzare la squadra Video : Sono le ultime voci di Calciomercato dell'Inter [Video] quelle che fanno sognare i tifosi nerazzurri. In questa stagione la formazione di Spalletti continuera' a lottare per un posto in Champions League, ma nel prossimo torneo di #Serie A magari potra' puntare ancora più in alto se arriveranno i giusti rinforzi. Nelle ultime settimane sono stati davvero tanti i rumors di mercato del club nerazzurro, cerchiamo un po' di riepilogare quelli che ...

Francia : nuovo attacco terroristico a Trèbes. L’attentatore si trova all’interno di un superMercato : L’Europa e in particolare la Francia, piombano di nuovo nel terrore come avvenuto già più volte nel recente passato. Il motivo di quanto appena detto è quello che a tutti gli effetti sembra delinearsi come un nuovo attentato terroristico condotto, sembra, da un solo uomo, che non si è ancora concluso ma che dalle prime informazioni trapelate fino ad ora, avrebbe già provocato la morte di almeno una persona e diversi feriti. I primi eventi ...

Torino - Appendino per la città interculturale. Ma che ne sarà del Mercato delle pulci? : Indovinate chi ha scritto ciò che segue: Non solo le migrazioni sono ormai considerate nella narrazione prevalente come un fenomeno epocale, ingigantito nelle sue dimensioni e nei suoi effetti; esse avvengono in un periodo di stagnazione e di crisi economica, produttiva e sociale. Se, negli ultimi anni, la crisi economica e la perdita di credibilità di diversi attori politici hanno fatto diventare agli occhi di molte e di molti la tutela dei ...

Crollo prezzi al Mercato di Vittoria - interviene Confagricoltura : Il presidente di Confagricoltura Ragusa si associa all'appello lanciato dal sindaco di Vittoria per chiedere l'intervento del presidente Mattarella

CalcioMercato - asta per Gabbiadini : tutti i club interessati all’attaccante : Manolo Gabbiadini, attaccante del Southampton si prepara a tornare in Italia nella prossima stagione, esperienza altalenante in Inghilterra, l’obiettivo è tonare grande protagonista. Le qualità del calciatore sono enormi, Gabbiadini ha solo bisogno di continuità per tornare ad essere decisivo in Serie A. Tanti club fiutano l’affare, in particolar modo il Bologna, alla ricerca di un attaccante. Ma non solo si prepara una vera e ...

CalcioMercato Juventus - non solo Emre Can : Hector e Ginter : TORINO - Tra gli sponsor di Emre Can alla Juventus c'è anche il suo connazionale Sami Khedira . E peraltro la lista dei tedeschi nel mirino dei dirigenti bianconeri è piuttosto corposo, giacché ...

Inter- Milan si accende il derby di Mercato : ecco i tre nomi sul tavolo Video : E' un anno di transizione sia per l'#Inter che per il #Milan. Entrambe le squadre stanno dando vita ad una stagione in chiaro scuro, i dati di fatto per il momento incoronano come migliore quella degli uomini di Spalletti. I nerazzurri, infatti, sono più vicini all'obiettivo qualificazione alla prossima Champions League, i rossoneri stanno rimontando ma devono necessariamente vincere il derby per pensare di reinserirsi clamorosamente nella lotta ...

CalcioMercato Inter - prenotato Cuello : è considerato il nuovo Messi : Calciomercato Inter – L’Inter è in fase di ripresa, in particolar modo continua la corsa alla Champions League dopo il netto successo sul campo della Sampdoria. Nel frattempo si pensa anche al futuro ed al Calciomercato, secondo quanto riporta gazzamercato.it il club nerazzurro è rimasto stregato da Tomas Cuello, talento classe 2000 dell’Atletico Tucuman, considerato il nuovo Messi. Proprio il calciatore del Barcellona ha dato la ...

