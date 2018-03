Medici Insubria e In Salute con Pediatriuniti | il servizio si allarga anche ai piccoli

Malati cronici : “Medici Insubria” e “In.Salute” unico caso in Lombardia con già 4.000 pazienti presi in carico : Sono già 4.000 i pazienti presi in carico da “Medici Insubria” e “In.Salute”, le due cooperative di medici lombarde che offrono un innovativo servizio di assistenza completa e continuativa al paziente cronico, grazie al coinvolgimento di ben 460 medici di medicina generale delle province di Como, Varese, Sondrio, Bergamo, Brescia e Monza–Brianza. Un risultato importante, a meno di un mese dall’inizio del progetto di Regione Lombardia per la ...